Sikorski został zapytany w programie Onet Rano o możliwy powrót Donalda Tuska do krajowej polityki.

Były szef MSZ ocenił, że Tusk jest najbardziej doświadczonym polskim politykiem, który zarówno w polityce krajowej, jak i zagranicznej osiągnął "najwięcej wśród Polaków w historii".

Jeśli ktoś taki, kto siedem razy wygrał z (Jarosławem) Kaczyńskim, chce oddać stanowisko, które ma w Brukseli (szefa Europejskiej Partii Ludowej - PAP), i stoczyć tytaniczny bój o demokratyczną, europejską Polskę tu, w kraju, to ja osobiście bym się cieszył i uważałbym, że to jest dobre dla kraju - dodał Sikorski.

Odnosząc się do możliwej rezygnacji obecnego szefa PO, Sikorski powiedział, że Borys Budka podejmie dobre decyzje w interesie Platformy. Myślę, że to będą bardzo dojrzałe decyzje, dzięki którym wrócimy na pozycję głównego rozgrywającego na opozycji - dodał europoseł KO.

Sikorski został też zapytany, czy nowe stowarzyszenie samorządowe Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska nie będzie konkurencją dla PO. Myślę, że ktoś nieżyczliwy formułuje takie tezy. Rafał Trzaskowski jest wielkim atutem PO, jest dobrym prezydentem Warszawy, wygrał tam spektakularnie. Jest wiceprzewodniczącym naszej partii, wiec nie wierzę, że mógłby zrobić coś, co by jej szkodziło - stwierdził.

Podkreślił, że Trzaskowski zapewnił go, że celem jego działań jest przyciąganie do PO nowych środowisk. Rafał argumentuje, że jest pewna kategoria ludzi, szczególnie samorządowców, szczególnie tych, którzy rządzą bez flagi partyjnej, którym jest niezręcznie identyfikować się z partią polityczną i że taki ruch takich ludzi może w jakąś szerszą orbitę partii politycznej zaliczyć. Pytanie, jak potem skłonić ich, aby jednak na partię zagłosowali? Ale ja przyjmuję słowa Rafała Trzaskowskiego za dobrą monetę - dodał.

Tusk wraca?

3 lipca ma się odbyć posiedzenie Rady Krajowej PO. Według informacji PAP, w obradach ma wziąć udział Donald Tusk, który przedstawi swoje plany na powrót do krajowej polityki. Nie jest jeszcze jasne, jaką funkcję będzie pełnił były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej, a dziś szef Europejskiej Partii Ludowej. Z informacji PAP wynika, że ma się to okazać właśnie podczas Rady Krajowej. Ważne wystąpienie polityczne ma mieć także szef PO Borys Budka.

Donald Tusk jest honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Kilka tygodni temu w mediach i wśród członków PO i parlamentarzystów KO nasiliły się spekulacje o możliwym powrocie b. premiera do władzy w partii. Asumpt do tego typu rozważań dał na początku czerwca sam Tusk, deklarując, że jest gotów "zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii".

14 czerwca z Tuskiem spotkał się w Sopocie Budka. Kilka dni po tym spotkaniu pojawiły się w mediach nieoficjalne informacje o tym, że Budka miałby zrezygnować z kierowania Platformą na rzecz obecnego honorowego przewodniczącego partii. Sam Budka pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy bierze pod uwagę wariant zrezygnowania z przewodniczenia PO odpowiedział, że "pojawiają się takie różne scenariusze".