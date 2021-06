Na łamach środowego wydania gazety opublikowane zostały wyniki sondażu Instytutu Pollster dla "Super Expressu". O Tuska zapytaliśmy wyborców KO, a o Kaczyńskiego wyborców PiS - pisze dziennik.

Reklama

Okazuje się, że wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk ma silniejszą pozycję niż Jarosław Kaczyński w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości - czytamy.

Według sondażu, 69 proc. osób deklarujących oddanie głosu na KO uważa, że Donald Tusk powinien objąć funkcję szefa PO. Natomiast na pytanie, czy Jarosław Kaczyński powinien zostać prezesem PiS na kolejną kadencję, twierdząco odpowiedziało 63 proc. osób deklarujących oddanie głosu na PiS.

Politolog: Wynik Tuska również nie jest powalający

Dziennik zapytał politologa dr. Bartosza Rydlińskiego co mogło wpłynąć na takie wyniki sondażu.

Jarosław Kaczyński, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, namaścił swojego następcę, czyli Mateusza Morawieckiego. Przygotowuje więc wyborców Prawa i Sprawiedliwości do sukcesji i w ten sposób należałoby to odbierać. Wynik Tuska również nie jest powalający, ale wspomnienie starych dobrych czasów jednak rezonuje wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej - ocenił dla "SE" politolog.

Jak podaje gazeta, badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 26-27 czerwca 2021 roku na próbie 1088 dorosłych Polaków.