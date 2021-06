Rezygnacja Borysa Budki?

Prawdopodobnie Borys Budka jest gotów zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Ja rozmawiam z Borysem Budką bardzo często i z ostatnich rozmów wynika, że jest gotów na taki scenariusz - powiedział Trzaskowski w TVN24.

Czy Rafał Trzaskowski to najlepszy kandydat na szefa PO?

Jak dodał, do tej pory był lojalny wobec Budki. Natomiast jeżeli on rzeczywiście zastanawia się nad tym, żeby zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego PO, to ja jestem gotów wziąć odpowiedzialność za Platformę Obywatelską - zadeklarował prezydent Warszawy.

Trzaskowski: Trzeba porozmawiać z Tuskiem

Zastrzegł, że trzeba porozmawiać też z b. premierem Donaldem Tuskiem. On też ogłosił aspiracje. Do końca nie wiemy, jakie te aspiracje są, ale rozumiem, że nie wyklucza również tego, żeby zostać przewodniczącym Platformy. Dlatego będę jutro z nim rozmawiał, bo dzisiaj w Platformie jest jedno najważniejsze - jedność i to, żebyśmy ze sobą rozmawiali i żebyśmy wypracowali porozumienie - zaznaczył Trzaskowski.

W czwartkowym spotkaniu Tuska z Trzaskowskim ma uczestniczyć też Budka.