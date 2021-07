Polityk dodał, że Borys Budka zrezygnuje i zostało to już uzgodnione. Jeśli Tusk podjął decyzję o powrocie to nie po to, by być szyldem lub honorowym przewodniczącym tylko po to, by być przewodniczącym PO - powiedział Paweł Zalewski.

Tusk zostanie szefem PO

Borys Budka zrzeknie się funkcji przewodniczącego, zostanie nim Donald Tusk - dodał.

Czy Donald Tusk powinien zostać szefem Platformy?

Zalewski był także dopytywany o słowa Rafała Trzaskowskiego, który mówił, że jeśli Budka zrezygnuje, to on jest gotów kandydować na szefa Platformy. CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

Słuchałem prezydenta Trzaskowskiego, on bardzo mądrze mówił o odpowiedzialności. PO jest głównym ogniwem opozycji, a jej odpowiedzialność za wynik przyszłych wyborów przyszłych wskazuje na konieczność wewnętrznego porozumienia - ocenił Zalewski.

Czy zatem prezydent Warszawy powinien schować ambicje do kieszeni? Nie muszę mu tego mówić, on o tym wie - podsumował Zalewski.