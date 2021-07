W Radiu Poznań Gowin pytany był m.in. o zapowiedź powrotu b. premiera Donalda Tuska do krajowej polityki i deklarację prezydenta Warszawy, wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego, że jest gotów kandydować na szefa Platformy. Doceniam atuty Donalda Tuska, wydaje mi się, że to jest polityk, który może konsolidować bardzo skutecznie, może skuteczniej niż ktokolwiek inny z polityków PO, ten żelazny elektorat jego partii. Z drugiej strony jest on chyba politykiem o bardzo silnym elektoracie negatywnym, w związku z tym, jak się spodziewam, on zbuduje taki szklany sufit nad PO - powiedział Gowin.

Jak dodał, jego zdaniem dużo większy potencjał w przyciąganiu nowych wyborców ma Rafał Trzaskowski. Na firmamencie opozycji są dzisiaj dwie duże gwiazdy: wspomniany Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Czy jest tam miejsce na trzecią gwiazdę, Donalda Tuska - zobaczymy - powiedział.

Gowin: Morawiecki jest dobrym premierem

Zapytany, czy ewentualny wybór premiera Mateusza Morawieckiego na wiceszefa PiS w weekend podczas kongresu tej partii będzie dobrą decyzją z punktu widzenia Porozumienia, stwierdził, że Morawiecki jest dobrym premierem, osobą, która stoi za względnym sukcesem walki z pandemią.

Gowin zadeklarował, że jego ugrupowanie jest gotowe kontynuować projekt Zjednoczonej Prawicy, bo on dobrze służy Polsce. Podkreślił, że bez Porozumienia nie da się zbudować stabilnego rządu Zjednoczonej Prawicy. Jednocześnie powtórzył, że Porozumienie nigdy nie zgodzi się na znaczące podniesienie podatków dla małych i średnich polskich firm.

Małe i średnie firmy, te polskie firmy są kołem zamachowym naszego rozwoju gospodarczego. To dobrze, że pojawiają się zagraniczni inwestorzy, te wielkie koncerny. Sam prowadzę wiele rozmów na ten temat, z sukcesami, ale jeszcze raz podkreślam: solą polskiej gospodarki są małe i średnie firmy. One nie mogą, zwłaszcza w tak trudnych czasach, być karane za swoją walkę z pandemią podnoszeniem podatków - powiedział.

Gowin przyjechał do Poznania na otwarcie regionalnego oddziału Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak wyjaśnił, oddział będzie obsługiwał przedsiębiorców z całej zachodniej części Polski. Będą mogli tutaj zasięgać wszelkiego rodzaju porad, informacji na temat konkursów grantowych. Także tutaj, w Poznaniu, będzie ulokowany system wczesnego ostrzegania przed skutkami COVID-19 i potencjalnymi konsekwencjami kryzysu gospodarczego. To nowy program PARP, adresowany do przedsiębiorców z całego kraju - powiedział Gowin.