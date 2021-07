Poinformował o tym w piątek sam Hołownia, który na konferencji prasowej stwierdził, że osoby, które przechodzą do jego ugrupowania odchodzą z "polityki, która zajmowała się polityką" i przechodzą do polityki, która "zajmuje się rozwiązywaniem realnych problemów ludzi".

- Dzisiaj stara polityka musi zostać zastąpiona przez nową - powiedział Hołownia.

Kto dołącza do Polski 2050?

Do Polski 2050 dołączyli: dotychczasowy poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka, liderka opolskich struktur Stowarzyszenia Polska2050, zaangażowana w ubiegłoroczną kampanię prezydencką Hołowni - Agata Lika oraz ekspertka m.in. do spraw rolnictwa Monika Piątkowska.

Kidawa-Błońska: Brak szacunku do nas

- Takie odejście, bez podania przyczyn, nagle, z dnia na dzień, świadczy o tym, że do tego nasz kolega się od dawna przygotowywał i naprawdę nas nie szanuje - w ten sposób odejście posła KO Michała Gramatyki do Polski 2050 skomentowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Gramatyka, uzasadniając swoje odejście z Koalicji Obywatelskiej, mówił, iż "wierzy w nową, lepszą politykę" i przekonuje go "myślenie takim dalekim horyzontem, w kategoriach pokolenia, a nie jednej kadencji".

Odejście Gramatyki skomentowała w piątek w Sejmie wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. - Ja bardzo poważnie traktuję swoją obecność w polityce, bardzo poważnie traktuję i szanuję moich kolegów w klubie i osoby, z którymi współpracuję. Takie odejście, bez podania przyczyn, nagle, z dnia na dzień, świadczy o tym, że do tego nasz kolega się od dawna przygotowywał i naprawdę nas nie szanuje - stwierdziła posłanka KO.

Jak dodała, nie ceni takich ludzi w polityce. - W polityce uczciwość i szacunek dla osób, z którymi się pracuje, jest bardzo ważny - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

Michał Gramatyka jest, podobnie jak lider PO Borys Budka, związany ze Śląskiem. Wicemarszałek pytana, czy jego odejście może mieć związek ze spodziewaną rezygnacją Budki na rzecz Donalda Tuska, odparła, iż nie bardzo w to wierzy. - To jest indywidualne myślenie o własnej karierze pana Gramatyki - oceniła posłanka KO.

Siemoniak: Jestem zaskoczony i rozczarowany

Rozczarowany decyzją Gramatyki jest wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Dowiedziałem się o tym z mediów, nie miałem okazji ostatnio rozmawiać z posłem Michałem Gramatyką. Szkoda, ja go bardzo cenię, jest osobą, która wiele wniosła do pracy naszego klubu. Zna się na różnych kwestiach, jest też prywatnie ciekawą osobą - podkreślił Siemoniak.

Jak dodał, jest bardzo zaskoczony odejściem swego dotychczasowego kolegi partyjnego. Nic na to nie wskazywało. To jego decyzja, myślę, że przedstawiał jakieś powody tej decyzji. Trudno mi się do tego odnieść. Ja mam o nim dobre zdanie - zaznaczył wiceszef PO.

Ilu posłów liczy teraz klub KO?

Po odejściu Gramatyki klub Koalicji Obywatelskiej będzie liczył 126 posłów, a koło parlamentarne Polska 2050 - siedmioro posłów; (w kole jest też senator Jacek Bury). Gramatyka to już szósty po Paulinie Henning-Klosce, Joannie Musze, Mirosławie Suchoniu, Tomaszu Zimochu oraz senatorze Burym parlamentarzysta, który opuścił KO.

W kole Polska 2050 są także: była posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek (jest przewodniczącą koła) oraz związany w przeszłości z Porozumieniem Wojciech Maksymowicz.