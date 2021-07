Bezpośrednio przed obradami Rady Krajowej PO, która zebrała się w Centrum Expo na warszawskim Żeraniu, obradował zarzad Platformy. Borys Budka przedstawił na tym zarządzie scenariusz wydarzeń, który wynegocjował z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim.

Reklama

Czy to dobrze, że Tusk znów będzie szefem PO? Zagłosuj:

Budka: Donaldzie, chcę ci przekazać stery Platformy

Podczas obrad pierwszy zabrał głos Borys Budka, który przemawiał 10 minut.

Budka podczas swojego przemówienia podkreślił, że Donald Tusk wraca do polskiej polityki na jego zaproszenie i na jego prośbę. Wraca w 100 proc., by zaangażować się w budowę lepszej przyszłości - zapewnił Budka.

Szef PO mówił, że "trzeba przekazać pałeczkę, żeby wspólnie osiągnąć zwycięstwo, żeby wspólnie osiągnąć sukces". Panie premierze, drogi Donaldzie, dziś chcę ci przekazać stery PO. Chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa - powiedział Budka

Tusk: Wróciłem na 100 proc.

Następnie głos zabrał Donald Tusk, który mówił około 25 minut.

Wróciłem na 100 proc.; wróciłem dlatego, że stanowicie zespół naprawdę niezwykłych ludzi. Mogę pracować z ludźmi, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego - mówił były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Krajowej PO, zwracając się do polityków partii.

Wróciłem, jak powiedział Borys Budka, na 100 proc.(...) Wróciłem także dlatego, że stanowicie zespół naprawdę niezwykłych ludzi - mówił Tusk do polityków PO.

Chcę wyraźnie powiedzieć, że mam swoje lata, naoglądałem się tej polityki, uczestniczę w niej od końca lat 70. Naprawdę jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli. Każdy ma ambicje, aspiracje, swoje przegrane i wygrane - podkreślił b. premier podczas swojego wystąpienia.

To, co mnie tutaj spotkało, począwszy od decyzji Borysa (Budki), to było mocniejsze niż wszystkie moje osobiste potrzeby ruszenia z powrotem do walki, bo dało mi wiarę, że mogę pracować z ludźmi, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego, zupełnie nie patrząc na swoje interesy - powiedział Tusk.

Przekonywał też, że "dzisiaj zło rządzi w Polsce. Wchodzimy, żeby bić się z tym złem. To nie wymaga dodatkowego uzasadnienia".

To zło, które czyni PiS, jest tak ewidentne, tak permanentne, mimo to sprawia, że wiele osób upuściło ręce - dodał. Nikt na świecie nie widział takiej władzy, która w takim momencie jak pandemia, myśli o tym, jak zarobić pieniądze - kontynuował.

Reklama

Pogarda dla mniejszości, autorytarne skłonności, niechęć do wolności słowa - to agenda Putina robiona 1 do 1 - podkreślał też, mówiąc o PiS.

Potem nastąpiła część zamknięta, podczas której mają być przegłosowane wszystkie zmiany.

Dziennikarze pytają polityków

Przed obradami Rady Krajowej dziennikarze pytali wchodzących uczestników.

Bogdana Borusewicza dziennikarze pytali, czego spodziewa się po powrocie Tuska. Będzie nowa dynamika, będą nowe pomysły. Jeżeli się na to zdecyduje, to ja będę zadowolony - powiedział wicemarszałek Senatu.

10 lat temu dokładnie przystępowałem do Platformy Obywatelskiej, to jest ten moment, kiedy stajemy razem, najważniejsze są wybory parlamentarne - mówił Bartosz Arłukowicz. Pytany, kto odejdzie z zarządu, powiedział: "najważniejsze, że musimy wygrać wybory".

Donald Tusk jest zawodnikiem wagi ciężkiej. Jest to chyba jeden z nielicznych Polaków polityków, którzy są rozpoznawani powszechnie na świecie, jest człowiekiem, który jest szanowany nie tylko przez liderów UE, ale myślę, że cieszy się ogromnym szacunkiem w Polsce, również wśród polityków opozycji - mówił senator KO Stanisław Gawłowski.

Zdaniem Gawłowskiego Tuskowi będzie dużo łatwiej budować koalicję po stronie opozycji, zapraszać wszystkich zainteresowanych do współdziałania i budowania dużego bloku, który - mam nadzieję - wygra następne wybory parlamentarne.