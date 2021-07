W sobotę po godz. 11 rozpoczął się w Warszawie Kongres PiS, podczas którego delegaci wybiorą szefa ugrupowania, Radę Polityczną, Krajową Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny, a także dokonają zmian statutowych.

Wystąpienie Kaczyńskiego

Jednym z pierwszych punktów Kongresu jest wystąpienie szefa partii Jarosława Kaczyńskiego.

Podczas wystąpienia prezes ma podsumować sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy, czego dokonaliśmy, a także przedstawić wizję partii, jak musi się ona zmienić, abyśmy nie stali się opozycją - wskazał przed Kongresem polityk z otoczenia Kaczyńskiego.

Lider PiS - według relacji jego współpracowników - ma też mówić o Polskim Ładzie, podkreślać wagę tego programu i wzywać do jego promowania w terenie.

Poboży: Prezes PiS zapowiada uchwałę sanacyjną i nowy statut partii

Uchwałę sanacyjną dotyczącą partii, nowy statut ugrupowania i oparcie struktur terenowych na okręgach senackich zapowiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński - wynika z relacji wiceszsefa MSWiA, posła PiS Błażeja Pobożego. Jego zdaniem zmiany te pomogą w kolejnych zwycięstwach.

Suski: Tusk? Nie ma się czym zajmować

Kongres relacjonował w rozmowie z dziennikarzami poseł PiS Marek Suski. - Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia na kongresie PiS nie mówił o Donaldzie Tusku - powiedział. Jak dodał, "nie ma czym się zajmować".

- Prezes PiS mówił, że należy postawić na rozwój, na dobrobyt Polaków, aby dzielić się wszystkimi sukcesami z ogółem społeczeństwa, a nie tylko z wybranymi grupami - relacjonował Suski.

Na uwagę, że w wystąpienia Kaczyńskiego i Tuska wydarzyły się w tym samym czasie, Suski stwierdził: "Platforma próbuje za nami nadążyć".

Ocenił też, że PO "nie skradła show" PiS. - Raczej bym powiedział, że to, co tam się działo, nijak nie przystaje do sytuacji Polski i do tego co robi PiS, a czego nie robiła i widać nie chce robić PO. Tylko jad - ocenił poseł.

Kongres ma potrwać cały dzień. Miał się odbyć jesienią ubiegłego roku, jednak został przeniesiony z powodu pandemii Covid-19.

Jarosław Kaczyński pełni funkcję prezesa ugrupowania nieprzerwanie od stycznia 2003 r. Zastąpił wówczas na tym stanowisku swojego brata, późniejszego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który - jako pierwszy prezes partii - kierował ugrupowaniem w latach 2001-2003. Jarosław Kaczyński kilkukrotnie deklarował w mediach, że jeśli zostanie teraz wybrany na prezesa partii, będzie to jego ostatnia kadencja.