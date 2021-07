W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej dotychczasowy szef PO Borys Budka złożył rezygnację z funkcji, a była premier Ewa Kopacz i europoseł Bartosz Arłukowicz - z funkcji wiceprzewodniczących partii. Na wiceprzewodniczących PO zostali wybrani Tusk i Budka; zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Donald Tusk.

Biedroń: Nadejście "zbawiciela na białym koniu" wróży wojnę domową

Jesteśmy za pokojem i spokojem. Tam, niestety, jest kłótnia i wojna domowa. Do gry wchodzi kolejny gracz, który jest ważnym graczem, na opozycji dzisiaj na pewno wyczekiwanym przez część środowisk – powiedział w sobotę w Szczecinie europoseł i jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń, komentując zmiany w zarządzie Platformy Obywatelskiej.

Dodał, że Lewica kibicuje "tym, którzy dzisiaj chcą się wzmacniać" i którzy "chcą usiąść do jednego stołu i rozmawiać o współpracy, także wewnątrzpartyjnej".

Tylko dobrze wiemy, że nadejście tego "zbawiciela na białym koniu" wróży wojnę domową między Polkami i Polakami, czyli odgrzanie tej wojny polsko-polskiej, ale także wewnątrz, w Platformie Obywatelskiej, między Borysem Budką, Rafałem Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem – ocenił Biedroń.

Poproszony o ocenę powrotu Donalda Tuska do polityki krajowej zaznaczył, że "jest to dla wszystkich ważny dzień". Platforma Obywatelska przegrywała wybory sześć razy, a w sumie osiem razy z rzędu. Opozycja pod przewodnictwem PO na pewno wpadła w poważne kryzysy – powiedział Biedroń.

Wskazał, że wierzy, iż powrót Donalda Tuska "doprowadzi do tego, że w końcu opozycja będzie traktowała się partnersko, będzie ze sobą współpracowała na partnerskich zasadach", a wojna domowa, która, jego zdaniem, grozi Platformie "nie będzie miała miejsca".

Jak wyjaśnił, "najgorzej byłoby – a wiele niestety na to wskazuje – gdyby Platforma Obywatelska jeszcze bardziej zajęła się sobą", skoro "już dziś uwikłana jest w wiele konfliktów".

Jeżeli coś ma być nadzieją dla opozycyjnych wyborców, to współpraca, dialog i partnerskie zasady na opozycji – wskazał, dodając, że życzy PO "wszystkiego dobrego, bo dzisiaj wróg jest jeden – dzisiaj największym wrogiem jest Prawo i Sprawiedliwość i zajmowanie się samymi sobą".

Zaznaczył, że zmiana władzy w PO odbywa się w mało demokratyczny sposób, nie jest to inicjatywa oddolna, nie ma też wielkiego wyboru.

Wskazał jednak, że Lewica jest chętna do współpracy. Zawsze wspieramy się na opozycji, kiedy to jest możliwe – podkreślił.

Pytany o to, czy cieszy się z powrotu Donalda Tuska odpowiedział: Ani się cieszę, ani nie. To kompletnie nie moja bajka. To jest wojna domowa wewnątrz Platformy Obywatelskiej, 276. odcinek tej telenoweli brazylijskiej, z którego, mam nadzieję, wyjdzie coś dobrego dla ludzi.

Czarzasty: Gratuluję Tuskowi; mam nadzieję na dalszą dobrą współpracę

Gratuluję Donaldowi Tuskowi, a Borysowi Budce dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że nadal będzie dobra współpraca z Platformą Obywatelską - powiedział lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, komentując zmianę przywództwa w PO.

Włodzimierz Czarzasty pytany przez PAP o zmiany w PO powiedział, że każda partia ma prawo wybierać sobie przywódców. PO doszła do wniosku, że odejście pana Budki i przyjście pana Tuska da im lepsze efekty w pracy. To jest ich decyzja - wskazał Lider Nowej Lewicy.

Czarzasty pogratulował przy tym Tuskowi. Ja panu Tuskowi gratuluję, a panu Budce dziękuję za współpracę. Mam nadzieję że będzie dobra współpraca z Platforma Obywatelską nadal - dodał polityk.

Bortniczuk: Przemówienie Tuska retorycznie nakierowane na ostrą walkę z PiS

Przemówienie Donalda Tuska było retorycznie nakierowane na ostrą walkę z PiS, a to oznacza rzeczywistą walkę z Polską 2050 o elektorat antypis; nie dziwi nic – ocenił w sobotę na Twitterze poseł Kamil Bortniczuk (Partia Republikańska).

Gawkowski: W PO powrót Tuska; Lewica idzie niezmiennie swoją drogą i kibicuje

W Platformie Obywatelskiej powrót taty Donalda Tuska i jeszcze ostrzejsza retoryka "antyPiS". Czas pokaże, czy to dobra linia, bo silna PO to silniejsza opozycja. Lewica idzie niezmiennie swoją drogą i kibicuje, a tymczasem podziękowania za współpracę dla Borysa Budki - napisał w sobotę na Twitterze szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Schreiber o wystąpieniu Budki: Zero refleksji i pomysłów

Najbardziej złowieszcze w oświadczeniu już eks-przew. PO B. Budki jest stwierdzenie o tym, że Donald Tusk przeprowadził Polskę "suchą stopą przez kryzys gospodarczy". Warto pamiętać, bo przecież potwierdza to doktrynę PO, "żeby było tak jak było". Zero refleksji i zero pomysłów – napisał w sobotę na Twitterze minister w KPRM, poseł PiS Łukasz Schreiber.

Sienkiewicz: Donald Tusk będzie w stanie zjednoczyć opozycję

Przekonanie o możliwości zjednoczenia opozycji przez Donalda Tuska wyraził w sobotę poseł PO Bartłomiej Sienkiewicz. Jego zdaniem Tusk będzie też w stanie pokazać PiS-owi miejsce poza władzą.

Według posła PO Bartłomieja Sienkiewicza wystąpienie Tuska było bardzo ważne dla wszystkich, nie tylko w PO. To było niezwykle energetyczne i ważne wystąpienie.(...) To co zmienia się w Polsce, to jest to co zmienia się w głowach Polaków, a nie na mównicy sejmowej. I dzisiaj byliśmy świadkami takiego przemówienia i takiego momentu politycznego - powiedział Sienkiewicz.

Na pytanie, czy Donald Tusk będzie w stanie zjednoczyć opozycję Sienkiewicz odparł: Jestem o tym przekonany. Nie wiem czy to będzie szybki proces. To jest oczywiste, że w finale będziemy raczej szukać współpracy niż podziału. Jeśli ktoś będzie chciał z PO i Donaldem Tuskiem pracować, to jestem przekazany, że będzie z szerokimi ramionami powitany - powiedział poseł PO.

Zdaniem Sienkiewicza w polityce liczą się osobowości. Po dzisiejszym dniu jestem przekonany, że po stronie antyPiS-u jest osobowość, która jest w stanie temu PiS-owi pokazać miejsce poza władzą, a nie spowodować, że tę władzę PiS będzie dalej sprawował - wskazał.

Sikorski: Tusk wraca, by po raz ósmy wygrać z Kaczyńskim

W kuluarach sobotniego posiedzenia Rady Krajowej PO dziennikarze pytali byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego, dlaczego Tusk jest odpowiednią osobą by kierować Platformą. Bo Donald Tusk po raz ósmy wygra z Kaczyńskim. Bo powiedział dzisiaj Kaczyńskiemu: "idziemy po ciebie" - odpowiedział.

Według niego Tusk ma "tę unikalną zdolność do analizy i wywoływania emocji jednocześnie, a to jest rzadkość retoryczna wśród polskich polityków".

Zdaniem Sikorskiego, obecnie główne zadanie Tuska to "przywrócenie wiary w zwycięstwo wśród wszystkich tych, którzy nie akceptują niszczenia pozycji Polski przez PiS".

Kopacz: Ludzie słuchają Donalda Tuska

Mam wrażenie, że od kilku lat po raz pierwszy widziałam dobrą energię na sali, pełnych wiary ludzi, którzy mówią "tak, jesteśmy gotowi, by stawić czoła i wygrać wybory" - powiedziała dziennikarzom była premier Ewa Kopacz.

Dopytywana o rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, podkreśliła, że "zrobiła to w pełni świadomie". Nawet jeśli będę czytać najróżniejsze spekulacje, że ktoś wywierał na mnie presję, to chyba znacie mnie od lat, że raczej trudno na mnie wywierać presję - dodała.

Kopacz podkreśliła, że Tuska "ludzie słuchają". Dzisiaj potrzeba nam kogoś takiego na czele PO, aby mógł w sposób przyjazny i zdecydowany prezentować to, co PO zamierza dla Polek i Polaków robić - stwierdziła.

Zalewski: Donald Tusk kończy lewicowy eksperyment

Powrót Donalda Tuska jest receptą na kryzys przywództwa, które w Platformie miało miejsce od 1,5 roku i jest szansą na integrację środowisk, które tworzą PO, mobilizację i przygotowanie do zwycięstwa w następnych wyborach parlamentarnych - powiedział PAP poseł niezrzeszony Paweł Zalewski, który został wykluczony z PO 14 maja decyzją Zarządu Krajowego partii.

Według Zalewskiego, "istotne jest to, że Donald Tusk kończy lewicowy eksperyment, który był realizowany przez poprzednie przywództwo Platformy". Dzięki temu Platforma wraca do centrum z szansą na pozyskanie poparcia - dodał poseł.

Zalewski ocenił powrót Tuska jako "szansę na stworzenie bardziej centro-prawicowego skrzydła, które będzie mogło być atrakcyjne dla wyborców między PO i PiS".

Dopytywany przez PAP, czy widziałby siebie w Platformie Obywatelskiej kierowanej przez Tuska, przekazał, że czeka na rozpatrzenie odwołania do Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Patrzę z nadzieją na Platformę - powiedział Zalewski.

Wójcik: Taki może być program Tuska

"Likwidacja 500 plus, podniesienie wieku emerytalnego dla Polaków i natychmiastowy powrót do polityki zgiętego karku. Tak może wyglądać ambitny program p. Tuska na najbliższe 100 dni" - napisał na Twitterze minister w KPRM Michał Wójcik (Solidarna Polska).

Gliński: Niepokoi trochę stan emocjonalny Tuska

Niepokoi trochę stan emocjonalny p. Tuska, cały czas z nienawiścią i pogardą... Facet, który uciekł z rozkradanej przez mafię VAT-owskie Polski, żeby zarabiać 70 tys. zł miesięcznie, mówi o złodziejstwie i broni samotnych matek... Zawsze miał tupet... - napisał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Jedyna prawdziwa fraza z całego przemówienia to była ta o "ciepłym miejscu" w Brukseli (to pewnie nawiązanie do polityki klimatycznej...). Polacy zapamiętają... - dodał wicepremier.

Terlecki: Tusk był poważnym konkurentem, ale...

Terlecki został zapytany przed wejściem na kongres o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Kto to jest Tusk? - spytał Terlecki, odpowiadając dziennikarzom. Zapytany, czy w PiS są obawy przed Tuskiem, Terlecki stwierdził: My się niczego nie obawiamy.

(Tusk) z pewnością był poważnym konkurentem, ale był. Myślę, że jest nim już znacznie mniej - podkreślił Terlecki.