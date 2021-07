W niedzielę odbyła się w Warszawie konwencja programowa Konfederacji, na której przedstawiony został program o nazwie "Polska na nowo", mający być odpowiedzią na "Polski Ład" obozu rządzącego. Został on zaprezentowany przez liderów ugrupowania - m.in. Krzysztofa Bosaka, Roberta Winnickiego, Jakuba Kuleszę, Artura Dziambora. Program został podzielony na 5 "filarów" - "Niskie i proste podatki", "Niższe koszty życia", "Efektywna i nowoczesna edukacja", "Sprawna i dostępna ochrona zdrowia" oraz "Państwo Prawa".

5 filarów

Pierwszy z "filarów", "Niskie i proste podatki", prezentowany był przez lidera poselskiego koła Konfederacji Jakuba Kuleszę. W wystąpieniu przedstawił on pomysł jednej ustawy, która zlikwidowałaby 15 różnych podatków - w tym m.in. podatek cukrowy, opłatę reprograficzną czy opłaty środowiskowe. Ponadto został przedstawiony postulat wprowadzenia dobrowolnych składek dla ZUS dla przedsiębiorców oraz obniżenia kosztów paliwa do ok. 4 zł za litr.

W sekcji "Niższe koszty życia" podniesione zostały postulaty obniżki cen mieszkań, prądu oraz opłat za wywóz śmieci.

Postulaty z sekcji "Efektywna i nowoczesna edukacja" to przede wszystkim "odbiurokratyzowanie szkolnictwa" oraz wprowadzenie bonu edukacyjnego, który pozwoliłby rodzicom decydować, do której szkoły posłać dziecko, a szkoły musiałyby konkurować ze sobą pod względem opinii i reputacji. Ponadto, prezentujący tę część poseł Konfederacji Artur Dziambor wezwał, by w edukacji "nigdy więcej nie wprowadzać lockdownów".

W zakresie ochrony zdrowia przedstawiony został postulat wprowadzenia bonu zdrowotnego, który pozwoliłby na konkurencję różnych funduszy zdrowia, publicznych oraz prywatnych. "Każdy powinien robić ze swoją składką zdrowotną co chce. Chcemy wprowadzić bon zdrowotny, który polepszy sytuację pacjentów" - powiedział w swoim wystąpieniu poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Ostatnim "filarem" było "Państwo prawa". Zostały w nim zawarte postulaty sprzeciwiające się wprowadzeniu tzw. paszportów covidowych oraz "segregacji sanitarnych", a także postulat "rolnictwa bez ideologii" oraz przeciwdziałania "bezkarności urzędniczej".

Konwencja została zakończona poprzez symboliczny odjazd samochodami liderów Konfederacji na "Wakacje z Konfederacją" - serię imprez w popularnych polskich miejscowościach turystycznych, które odbywać się będą do 7 sierpnia.