Informację o wyroku podał portal wPolityce.pl.

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku senator KO Krzysztof Brejza zamieścił na swoim profilu na Twitterze przeprosiny skierowane do Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka - napisano na portalu.

Krzysztof Brejza przeprasza Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo–Kredytową im. Franciszka Stefczyka za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i renomy poprzez rozpowszechnianie w mediach bezpodstawnych sugestii, jakoby Kasa Stefczyka finansowała rozruch oraz działalność Amber Gold - czytamy na profilu Brejzy na Twitterze.

I dalej: Krzysztof Brejza przyznaje, że Kasę Stefczyka nie łączyły z Amber Gold żadne relacje biznesowe, a sugestie o przeciwnym charakterze wprowadzały opinię publiczną w błąd co do działalności Kasy Stefczyka, za co Krzysztof Brejza wyraża ubolewanie.