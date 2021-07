Były napastnik reprezentacji Niemiec Łukasz Podolski zostanie piłkarzem ekstraklasowego Górnika Zabrze. 36-letni mistrz świata z 2014 roku w czwartek podpisze kontrakt – poinformował prezes klubu Dariusz Czernik.

Urodzony w Gliwicach piłkarz w przeszłości grał m.in. w Bayernie Monachium i Arsenalu Londyn, ostatnio w tureckim Antalyasporze. Od lat nie ukrywał sympatii dla Górnika i zapowiadał, że pod koniec kariery w nim zagra. To będzie jego pierwszy polski klub.

Zaskakujący wpis na temat transferu zamieścił Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Na Twitterze napisał: Polska po sześciu latach rządów Zjednoczonej Prawicy to kraj marzeń dla wielu. Tusk rzuca UE by tu zamieszkać. Łukasz Podolski przyjeżdża, by grać dla Górnika Zabrze. Tylko czekać, aż Angela Merkel na emeryturę przeprowadzi się na Mazury.

To także nawiązanie do powrotu byłego premiera Donalda Tuska do polskiej polityki. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Krajowej PO nastąpiły zmiany w kierownictwie tego ugrupowania - Borys Budka zrezygnował z funkcji szefa partii, a w wyniku dalszych zmian obowiązki przewodniczącego partii przejął Tusk.