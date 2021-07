Kolejne zatrzymanie w śledztwie dot. Nowaka

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym byłego Ministra Transportu Sławomira N. "CBA zatrzymało kolejną osobę w śledztwie dotyczącym Sławomira N. Podejrzany usłyszy zarzuty o charakterze korupcyjnym. Materiał dowodowy wskazuje na udział zatrzymanego w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Sławomira N. Brawo!" - napisał w środę na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Podejrzaną okazała się być kobieta.

Funkcjonariusze gdańskiej Delegatury CBA zatrzymali dzisiaj rano kolejną osobę w związku z postępowaniem przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi N. Czynności zostały przeprowadzone w Warszawie. Tym razem w sprawie zatrzymano obywatelkę Ukrainy. Kobieta po zakończeniu czynności procesowych zostanie przewieziona do stołecznej Prokuratury Okręgowej - podał PAP Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Kobieta zostanie doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszy zarzuty popełnienia przestępstw ściśle związanych z przestępstwami zarzucanymi Sławomirowi Nowakowi. Jak przekazała PAP prok. Aleksandra Skrzyniarz, chodzi m.in. o pranie pieniędzy pochodzących z czynów korupcyjnych oraz przygotowania do podrobienia dokumentów. Zarzuty dotyczą okresu, w którym Sławomir N. pełnił funkcję Szefa Państwowej Służby Dróg Samochodowych na Ukrainie - powiedziała prok. Skrzyniarz. Po przesłuchaniu podejrzanej, prokurator podejmie decyzje co do środków zapobiegawczych.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że Ukrainka jest 16 osobą, która usłyszy zarzuty w tej sprawie.

Wielowątkowe i międzynarodowe śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez Sławomira N. W tym postępowaniu usłyszał on 17 zarzutów dotyczących m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą działającą w Warszawie, Gdańsku i na Ukrainie, przyjęcia korzyści majątkowych w kwocie 6,5 mln zł i ich żądania w wysokości 4,5 mln zł, płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji szefa Ukravtodoru, żądania i przyjmowania korzyści majątkowych w latach 2012-2013 w zamian za stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, w tym Prezesa Orlenu – Jacka K. oraz Prezesa Energii – Wojciecha T., prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ok. 5 mln zł, a także płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - opisała rzeczniczka Prokuratury.

W sprawie zabezpieczono majątek o wartości ponad 4 mln zł., w tym luksusowy samochód, nieruchomości, dzieła sztuki i gotówkę pochodzącą najprawdopodobniej z czynów korupcyjnych zarzucanych Sławomirowi N. w kwocie 4,2 mln zł.