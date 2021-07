Podczas środowych obrad Sejmu Nitras chciał złożyć wniosek formalny. Prowadząca obrady marszałek Sejmu nie wyraziła na to zgody i rozpoczęła rozpatrywanie pierwszego punktu porządku dziennego.

Mam prawo złożyć wniosek formalny. Ja mam ważną sprawę formalną (...). CBA zatrzymuje ludzi w sprawie marszałka Sejmu - mówił Nitras po wyłączeniu mu mikrofonu. Witek zaprosiła go do swojego gabinetu. Ja jestem posłem. Nie jestem pani asystentem. Ja mam prawo złożyć wniosek formalny - odpowiedział poseł KO.

Kiedy do stołu prezydialnego podszedł Maciej Wąsik, poseł PiS, wiceszef MSWiA, sekretarz kolegium ds. służb specjalnych, Nitras powiedział: Chcę panią poinformować, że ten człowiek wszedł do 60 mieszkań w związku z lotami Kuchcińskiego, bezprawnie zatrzymali ludzi, którzy z tą sprawą nie mieli nic wspólnego.

Sam zwariowałeś, jak ty się zwracasz do posła? Jak się zwracasz do posła? Słyszała pani, to jest minister? - powiedział Nitras w stronę Wąsika, gdy ten włączył się do dyskusji. Wszedłeś do 60 mieszkań niewinnych ludzi. Ty i twoje służby. Zatrzymałeś ludzi, którzy nie mają z tą sprawą nic wspólnego. Łobuzie jeden! Łobuzie! - powiedział Nitras, na co Wąsik odpowiedział: "zwariowałeś".

"Uspokój się"

Następnie Nitras przeszedł od stołu prezydialnego w stronę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pan jest za to odpowiedzialny. Zatrzymują ludzi, którzy nie mają z tą sprawą nic wspólnego - mówił poseł KO. W pewnym momencie powiedział: "cham, cham, po prostu cham". Uspokój się - odpowiedzieli Nitrasowi stojący wokół Kaczyńskiego posłowie PiS.

Gdy Nitras wciąż nie chciał zejść z mównicy wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS), który przejął prowadzenie obrad, zagroził mu wezwaniem Straży Marszałkowskiej. Ostatecznie poseł KO odpuścił mównicę.

Pod koniec lipca 2019 r. Radio Zet podało, że ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami wraz z rodziną. Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny. Na początku sierpnia 2019 r. Kuchciński złożył rezygnację, a Sejm na nowego marszałka wybrał Elżbietę Witek.