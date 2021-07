Podczas niedawnego Kongresu PiS, na którym wybrano Kaczyńskiego na kolejną kadencję jako szefa partii, delegaci podjęli też kilka uchwał, w tym dotyczącą Polskiego Ładu, w której zobowiązano partyjne struktury do aktywnego propagowania założeń Polskiego Ładu. Prezes chce dać przykład naszym działaczom, dlatego również i on rusza w trasę po kraju z promocją Polskiego Ładu. Planuje być w tym równie aktywny co premier Mateusz Morawiecki - mówił PAP polityk z otoczenia szefa PiS.

Jak dodał, plan zakłada że Kaczyński do końca lipca co tydzień będzie odwiedzał inny region kraju. Planujemy, że do końca miesiąca odwiedzi kilkanaście miejscowości. W tę niedzielę spotka się z mieszkańcami Rypina oraz Mławy - powiedziało PAP źródło w PiS. W kolejnym tygodniu Kaczyński odwiedzić ma prawdopodobnie m.in. województwo lubelskie.

Kto będzie towarzyszył prezesowi PiS?

Według źródeł w PiS, spośród najważniejszych polityków PiS, poza Kaczyńskim, objazd po kraju z Polskim Ładem kontynuować w lipcu będzie premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także b. premier Beata Szydło. Ponadto z mieszkańcami spotykać będą się również ministrowie, parlamentarzyści oraz działacze partii.

Chcemy, aby takie spotkania promujące Polski Ład odbyły się w każdym powiecie. Łącznie planujemy kilkaset takich spotkań - mówił PAP niedawno jeden z polityków PiS. PiS planuje w sierpniu zrobić krótką przerwę z objazdem i ponownie ruszyć w Polskę we wrześniu.

Czym jest Polski Ład?

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.