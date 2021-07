W rankingu zaufania do polityków na pierwsze miejsce po czterech miesiącach powrócił prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 42,7 proc. badanych (wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z pomiarem w czerwcu). Za nim z wynikiem 40,3 proc. zaufania znalazł się premier Mateusz Morawiecki (spadek o 0,2 pkt proc.). Trzecie miejsce zajął dotychczasowy lider rankingu, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 38,9 proc. respondentów (spadek o 1,7 pkt proc.) - wynika z sondażu IBRiS.

Z tej trójki najwięcej negatywnych ocen zebrali ex aequo Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki z brakiem zaufania na poziomie 47,9 proc. W przypadku Rafała Trzaskowskiego było to 44,2 proc. odpowiedzi. Na czwartym miejscu uplasował się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 37 proc. respondentów (wzrost o 1,5 pkt. proc. w porównaniu do czerwca). Nieufność wobec niego deklaruje 25,8 proc.

Na kolejnych miejscach uplasowali się: lider Polski 2050 Szymon Hołownia – 36,8 proc. zaufania (wzrost o 0,2 pkt. proc.), z nieufnością na poziomie 44,7 proc. oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński – 34,5 proc. zaufania (wzrost o 3,6 pkt. proc.); nieufność wobec niego deklaruje 55,1 proc.

Nowemu liderowi PO Donaldowi Tuskowi ufa 31,3 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.). Minister zdrowia Adam Niedzielski cieszy się 28,2 proc. zaufaniem (wzrost o 2,8 pkt. proc.); nieufność wobec niego deklaruje 35,9 proc. Debiutujący w rankingu szef Orlenu Daniel Obajtek ma 25 proc. zaufania i 48,5 proc. nieufności. Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu ufa 24,4 proc. (spadek o 2,3 pkt. proc.), nieufność 42,2 proc. Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek ufa 24,4 proc. (spadek o 2,4 pkt. proc.), nie ufa jej 35,7 proc.

Tusk z największym wzrostem braku zaufania

Z porównania wyników lipcowego badania z czerwcowym, wynika, że największy wzrost braku zaufania u Polaków zanotował w ciągu miesiąca Donald Tusk. Wskaźnik ten wzrósł z 49,5 proc. do 58,2 proc (wzrost o 8,7 pkt. proc.).

Poza dziesiątką w rankingu zaufania znaleźli się powracający do zestawienia były minister zdrowia Łukasz Szumowski – 20,5 proc. (nieufność 46,7 proc.), minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – 19,6 proc. (wzrost o 3,8 pkt proc.), wicepremier szef MKDNiS Piotr Gliński 17,6 proc. (nieufność 40,3), wicepremier, szef MAP Jacek Sasin 16,4 proc. zaufania (54,6 proc. nieufności), poseł Konfederacji Krzysztof Bosak 15,3 proc. zaufania (49,3 proc. nieufności), lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty - 14,4 proc. zaufania (46,2 proc. nieufności) oraz b. szef PO Borys Budka – 13,6 proc. (spadek o 3,1 pkt. proc.); Budce nie ufa 47,2 proc. badanych.

Badani w sondażu IBRiS dla Onetu wyrażają o politykach również swoje negatywne odczucia. W rankingu braku zaufania liderem tego niechlubnego zestawienia został ponownie Zbigniew Ziobro z wynikiem 62,9 proc. (spadek o 5,8 pkt. proc.). Za nim znalazł się lider Porozumienia wicepremier Jarosław Gowin (58,6 proc. nieufności, przy 17,3 proc. zaufania). Kolejne miejsce zajął Donald Tusk, wobec którego nieufność deklaruje 58,2 proc. badanych.

Jak podkreśla Onet ciekawe wyniki można zaobserwować, gdy w przypadku poszczególnych polityków porówna się deklaracje zaufania z deklaracjami nieufności. Pozytywny bilans w lipcu uzyskał wyłącznie Władysław Kosiniak-Kamysz (+11,2 proc.). Drugi najlepszy w tym zestawieniu Andrzej Duda ma już ujemny wynik (-5,2 proc.), podobnie jak kolejni politycy — Rafał Trzaskowski (-5,3 proc.) i Mateusz Morawiecki (-7,6 proc.).

Z lipcowego sondażu wynika także, że najgorzej pod względem bilansu zaufania wypadają Zbigniew Ziobro (-43,3 proc.), Jarosław Gowin (-41,3 proc.), Jacek Sasin (-38,2 proc.), Krzysztof Bosak (-34 proc.) i Borys Budka (-33,6 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 9–10 lipca na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).