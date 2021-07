Janowska wraca do klubu PiS

Chciałem powiadomić o tym, że mamy już 232 osoby w naszym klubie, że pani poseł Janowska - co prawda, nad czym boleję, zmieniając partię - zdecydowała się na powrót do nas - oświadczył w środę prezes PiS.

Poróżnił nas stosunek do pewnych spraw odnoszących się do energetyki, Bełchatowa, przyszłości tego miasta. Ale doszliśmy tutaj do porozumienia, bardzo konkretnego, uczestniczył w tym także pan premier i są wszelkie podstawy do tego, żeby ta nasza jedność, która przez długi czas trwała, została odnowiona - powiedział Jarosław Kaczyński.

Wskazywał, że nowa partia - Partia Republikańska - "coraz bardziej zabiera posłów" Prawu i Sprawiedliwości. Bolejemy nad tym, ale ważne jest, że klub odbudowuje swoją większość i w tej chwili ta strata wynosi już tylko jedną osobę - dodał.

Kaczyński oświadczył, że bardzo cieszy się z powrotu Janowskiej do klubu PiS. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze przy kolejnych okazjach o tego rodzaju sprawach informować, ale być może to będą osoby, które nigdy nie były u nas - powiedział prezes PiS.

Janowska o swoim powrocie

"Wróciłam do Zjednoczonej Prawicy. Długie analizy i rozmowy z Prezesem J. Kaczyńskim, Premierem @MorawieckiM i @AdamBielan zaowocowały kompromisem. Powstanie racjonalny plan dla Bełchatowa i regionu. To najważniejsze. Bierzemy się do pracy. Nie ma czasu do stracenia. #Republikanie" - napisała na Twitterze Małgorzata Janowska.

Bielan o planie dla Bełchatowa

Adam Bielan powiedział na konferencji prasowej - w kontekście powrotu Janowskiej do klubu PiS, że ma nadzieję, że to nie jest ostatnia dobra wiadomość. Dodał, że bardzo cieszy się, że posłanka wstępuje w szeregi Partii Republikańskiej.

Ale ten powrót do klubu (PiS) jest bardzo ważny, dlatego, że w najbliższym czasie czekają nas bardzo ważne głosowania dot. Polskiego Ładu, ważnego programu rozwoju naszej ojczyzny przez następne lata i dzięki powrotowi pani poseł perspektywy na te głosowania są znacznie bardziej dla nas optymistyczne - podkreślił Bielan.

Mówił, że Janowska "niczym lwica walczyła o swoje miasto, o swoje zakłady pracy". Myślę, że w najbliższych tygodniach, miesiącach zarówno prezes Kaczyński, jak i premier Morawiecki ogłoszą w Bełchatowie plan dla Bełchatowa - zaznaczył Bielan.

Odejścia posłów PiS

Pod koniec czerwca posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili, że opuszczają klub PiS i powołują w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS liczył 229 osób, więc utracił większość w Sejmie. Na początku lipca do klubu PiS powrócili - jako przedstawiciele Partii Republikańskiej - poseł Lech Kołakowski (odszedł z PiS jesienią ub.r.), a także Arkadiusz Czartoryski.

Posłanka Janowska przedstawiając powody swego odejścia z klubu PiS przywołała m.in. podejście rządu do górnictwa i energetyki konwencjonalnej, choć - jak stwierdziła - z innymi hasłami PiS szło do wyborów, oraz obsadzanie spółek Skarbu Państwa. Długo się zastanawiałam nad tą decyzją i została ona podjęta bardzo ciężko, ale niestety nie mogę w czymś takim uczestniczyć - powiedziała.