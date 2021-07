Były prezydent w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce był pytany, czy jego zdaniem powrót Donalda Tuska oznacza marginalizacje pozostałych liderów opozycji. Kwaśniewski stwierdził, że jest za wcześnie, by o tym mówić. Donald Tusk ledwo co wrócił pojechał na urlop, zobaczymy co będzie dalej - dodał. Dopytywany, czy to był błąd, że pojechał na urlop odparł: Myślę, że tak. Nawet w takich kategoriach symbolicznych, żeby pokazać determinację byłoby lepiej teraz już jeździć po Polsce i być tu obecnym. Tym bardziej, że zapowiedź jest taka, że wraca na polityki na 100 procent. Ale pewnie miał rodzinne zobowiązania, to też trzeba zrozumieć - powiedział Kwaśniewski.

Kwaśniewski: Platforma odzyskała lidera

Podkreślił, że powrót Tuska jest istotnym wydarzeniem przede wszystkim dla Platformy Obywatelskiej. W takim kryzysowym momencie, jaki Platforma przeżywa, odzyskała lidera, który jest lubiany, znany, doświadczony i który, nawet jeśli to się nie do końca sprawdzi, daje poczucie, że wyjdziemy z tego kryzysu, wreszcie ma kto nami pokierować, wreszcie mamy wodza - ocenił były prezydent.

Zaznaczył jednocześnie, że jest to trudne wydarzenie dla Szymona Hołowni i jego ruchu. Natomiast jak Donald Tusk rozegra kwestię budowania współpracy między środowiskami opozycyjnymi, to jest przed nami. Na razie nie słyszałem o żadnych rozmowach, o żadnych daleko idących propozycjach programowych, czy to politycznych, czy wyborczych. To zobaczymy. Niewątpliwe Tusk jest zaprawionym negocjatorem - dodał Kwaśniewski.