Uprzejmie informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakomunikował dzisiaj polskiemu Rządowi drugą skargę złożoną w sprawie sędziego Igora Tulei (nr 51751/20). Oznacza to, że Trybunał rozpozna sprawę merytorycznie. Skardze przyznano także tzw. szybką ścieżkę postępowania" - czytamy w komunikacie przysłanym przez Komitet Obrony Sprawiedliwości. Jak wynika z oświadczenia, skargę złożono po tym, jak Izba Dyscyplinarną zgodziła się, by pociągnąć sędziego do odpowiedzialności karnej.

Co zbada ETPCz?

"W tej sprawie ETPCz zajmie się statusem Izby Dyscyplinarnej w kontekście art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu) - zbada czy Izba ta jest niezależnym sądem w rozumieniu Konwencji. Skarga została zakomunikowana także pod art. 8 Konwencji (poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 10 Konwencji (wolność wyrażania opinii)" - czytamy w komunikacie.