Po ulewnych deszczach potoki w krajach związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia zamieniły się w rwące rzeki i wyrządziły szkody w wielu miejscowościach. Przerwy w dostawie prądu sparaliżowały całe regiony. Podniósł się poziom wód w Renie, Ruhrze, Mozeli i mniejszych rzekach. Liczba ofiar śmiertelnych burzy w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii wzrosła w czwartek w południe do co najmniej 103, jak podała policja. W NRW zginęły co najmniej 43 osoby, a w Nadrenii-Palatynacie co najmniej 60.

Reklama

Na razie nasi niemieccy partnerzy zadeklarowali, że radzą sobie w ramach własnych sił i środków - podkreślił rzecznik rządu. Oczywiście w razie potrzeby nasza deklaracja pomocy i wsparcia pozostaje cały czas aktualna - dodał.

Jak zaznaczył, w piątek rano w Niemczech została uruchomiona przez Konsulat Generalny w Kolonii specjalna infolinia dedykowana sytuacjom kryzysowy, pod którą zgłaszać się mogą polscy obywatele dotknięci skutkami powodzi. Poinformował, że do tej pory zgłoszono 5 takich przypadków kryzysowych, z czego trzy już zostały pozytywnie rozwiązane, a dwa są rozwiązywane.

Wojskowy alarm kryzysowy w Niemczech

Niemieckie ministerstwo obrony ogłosiło wojskowy alarm kryzysowy w związku z gwałtownym załamaniem pogody w zachodnich Niemczech. Decyzję podjęła minister Annegret Kramp-Karrenbauer. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii mówi o "klęsce powodziowej o historycznych rozmiarach".

Od kilku dni także Belgię nawiedzają intensywne deszcze, które spowodowały powodzie w wielu częściach kraju. Jesteśmy w kontakcie z naszymi belgijskimi partnerami; w razie potrzeby również jesteśmy gotowi nieść im pomoc - poinformował Müller.

Podkreślił, że jeśli chodzi o polskich obywateli na terenie Belgii na razie nie było żadnych zgłoszeń poza sytuacją z polskimi dziećmi uwięzionymi w belgijskim ośrodku wczasowym.

Ponad sześćdziesięcioro polskich dzieci przebywało w odciętym od świata przez powódź ośrodku wczasowym Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour na wschodzie Belgii. Udało się bezpiecznie ewakuować wszystkie dzieci i ich opiekunów.