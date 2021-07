Kwaśniewski o Dudzie i Juracie

Prezydent w Polsce właściwie nie ma urlopu, on przenosi miejsce swojego urzędowania. Prezydent w Polsce nie ma zastępcy i wszystko, co musi zrobić, to musi zrobić - mówił w "WP" Kwaśniewski.

To jest jedno z najpiękniejszych miejsc. Przygotowane w ten sposób, że daje i prezydentowi możliwość naładowania akumulatorów, ale także wszyscy goście, których się przyjmuje z kraju i z zagranicy są pod urokiem tego miejsca. Ja się nie dziwię, że w okresie letnim prezydent chce urzędować w Juracie. Natomiast oczekiwałbym od niego większej aktywności, nie tylko w Juracie, ale i w Warszawie. Bo prezydent, tak mówiąc szczerze, od wygrania drugiej kadencji, nie rozpieszcza nas swoją pracą i swoją aktywnością. Z drugiej strony, gdyby miał mówić takie rzeczy jak na konferencji, o której pan wspominał, to może i lepiej, że będzie pływał w Zatoce Gdańskiej, a nie opowiadał takie historie - stwierdził Aleksander Kwaśniewski.