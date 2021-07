Poparcie dla PiS nie zmieniło się w porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca, KO zyskała 3 pkt proc., a Polska 2050 Szymona Hołowni - 1 pkt proc. Poparcie dla Lewicy spadło o 2 pkt proc., a dla Konfederacji - o 1 pkt proc.

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się: PSL-Koalicja Polska - 4 proc. (bez zmian) oraz ugrupowanie Kukiz'15 z 2 proc. poparciem (bez zmian).

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 16 proc. nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos - o 1 pkt proc. mniej niż w analogicznym badaniu z czerwca.

Wybory a pandemia

Respondenci byli pytani czy po pandemii wzięliby udział w wyborach. 32 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie tak (spadek o 1 pkt proc.), 33 proc. - że raczej tak (spadek o 2 punkty proc.), 11 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) odpowiedziało "raczej nie", a 10 proc. - że zdecydowanie nie (bez zmian). 14 proc. udzieliło odpowiedzi "jeszcze nie wiem" (wzrost o 2 punkty proc.).

Mimo rozpoczętych wakacji, ostatni miesiąc obfitował w Polsce w wiele ważnych politycznie wydarzeń. Największym echem odbił się powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, a także na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Efekty tego ruchu możemy zaobserwować już teraz – poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca, tak więc to ugrupowanie posiada obecnie raczej niezagrożoną pozycję wicelidera sondażu. Co ciekawe, wydaje się, że powrót Donalda Tuska nie przekonał wyborców Polski 2050, a najwięcej wyborców w ostatnim miesiącu straciła skonfliktowana wewnętrznie Lewica - podsumowuje Kantar.

Sondaż wykonano między 9 a 14 lipca techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej próbie 969 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Dla preferencji partyjnych próba wyniosła 628 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach.