"Ja Ja Ja, mogę koleiny raz powiedzieć, a nie mówiłem. Polska zmierza do katastrofy. Gdybym był o 10 lat młodszy wezwałbym i stanął na czele bezpardonowej walki z wrogami interesów Polski. Jak mówiłem dawno temu Kaczyńscy to nieszczęście dla Polski. Kaczyńscy to nieuchronna Wojna domowa w Polsce [pisownia oryginalna - red.]"- napisał na Facebooku były prezydent

Wałęsa: Społeczeństwu należy się prawda

"Społeczeństwu należy się prawda o zaistniałej sytuacji. Dlatego proponuję Publiczne otwarte zapowiedziane spotkanie po trzy osoby z dwóch stron, po 20 minut przemiennie każda z osób . Ze strony przeciwnej obecnej władzy w Polsce ja zaproponuję osoby. Proszą wymusić takie spotkanie. To się należy Narodowi w tej sytuacji i to jest niezbędnie potrzebne [pisownia oryginalna - red.] - podsumował Wałęsa.

