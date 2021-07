Rzeczniczka PiS pytana we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie, czy na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywany poselski projekt tzw. ustawy medialnej odparła: "Na ten moment tak, takie są plany co do tej ustawy".

Dopytywana, czy projektem zajmie się komisja kultury, która zbiera się we wtorek o godz. 17, Czerwińska zaznaczyła, że w tej sprawie nie ma jeszcze decyzji.

"Sprawa jest w toku"

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zwracał uwagę, że już w obecnej ustawie o radiofonii i telewizji znajduje się zapis ograniczający wysokość kapitału zagranicznego w mediach, które działają na podstawie koncesji, do 49 proc. Ten zapis - wskazał - istnieje od momentu wejścia Polski do UE. Zaznaczył jednocześnie, że obecne zapisy w tej sprawie są łatwe do obejścia, stąd potrzeba nowelizacji przepisów.

Wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin zapowiedział wcześniej we wtorek, że jego ugrupowania poprze projekt PiS tylko pod warunkiem zaakceptowania poprawki, którą złożyło Porozumienia. Przewiduje ona rozszerzenie kręgu państw, z których podmioty gospodarcze mogę mieć większościowy udział w polskich mediach o kraje OECD, w tym Stany Zjednoczone.

Sprawa jest w toku, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, tak na poziomie parlamentarnym jak i na poziomie Zjednoczonej Prawicy - zaznaczył Fogiel pytany o poprawkę Porozumienia. Nic nie jest przesądzone - dodał.

Politycy byli też pytani przez dziennikarzy, czy PiS nie jest zniecierpliwiony postawą Jarosława Gowina ws. Polskiego Ładu (jego wątpliwości budzą zaproponowane zmiany podatkowe) oraz czy rozmowy w tej sprawie nie przeciągają się zbyt długo. Czerwińska odpowiedziała: Czekamy na rozstrzygnięcia, czasem bywa tak w polityce, że cierpliwość również jest taką pożądaną cechą.

Fogiel dopytywany o spotkanie wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Gowinem - czy już się odbyło, czy też koalicjanci komunikują się przez media, odparł, że "szefowie partii tworzących Zjednoczoną Prawicę są ze sobą w regularnym kontakcie, czy to w ramach posiedzeń rządu, czy spotkań bezpośrednich".

"Rozmowy telefoniczne się odbywają, zupełnie normalne funkcjonowanie w polityce, poruszane są najrozmaitsze tematy. Ale też proszę nie oczekiwać, że ja będą miał tu z tyłu głowy, na pamięć wszystkie daty i godziny spotkań liderów ZP" - dodał Fogiel.

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Na początku lipca posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w którym wskazano, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski (PiS).

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.