Donald Tusk podczas poniedziałkowego wystąpieniu w Gdańsku wezwał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do debaty. - Panie Kaczyński, wyjdź z tej swojej jaskini, stań ze mną twarzą w twarz na udeptanej ziemi wymienić się argumentami, zostaw ludzi w świętym spokoju, daj im normalnie ze sobą rozmawiać. Chcesz konfrontacji, chcesz naprawdę poważnego starcia na argumenty, chcesz poważnej rozmowy o Polsce, jestem do dyspozycji wszędzie, gdzie chcesz. Wyjdź z tej jaskini, nie bój się, nie wstydź się - apelował Tusk.

Reklama

Debata 2007 dała zwycięstwo PO?

Dziennikarze pytali o ten apel szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Cezarego Tomczyka.

- Bardzo bym chciał zobaczyć taką debatę, myślę że podobnie jak miliony Polaków. Pamiętajmy o tym, że debata w 2007 roku między Donaldem Tuskiem, a Jarosławem Kaczyńskim zmieniła bieg wydarzeń w Polsce. Tak naprawdę m.in. właśnie ta debata doprowadziła do zwycięstwa Platformy Obywatelskiej w 2007 roku - powiedział Tomczyk.

Trauma prezesa PiS?

Zwrócił uwagę, że KO jest największym klubem parlamentarnym, a PO największą partią opozycyjną, więc "wyzwanie jest bardzo poważne i poważnie powinien to potraktować Jarosław Kaczyński".

- Jeżeli Jarosław Kaczyński ma jeszcze trochę odwagi, to mam nadzieję, że takie wyzwanie przyjmie, chociaż uważam, że do takiej debaty nie dojdzie m.in. z uwagi na tchórzostwo prezesa PiS - zaznaczył. - Uważam, że on tej debaty się boi, bo ma traumę debat z Donaldem Tuskiem, szczególnie po 2007 roku - dodał Tomczyk.