Wcześniej w piątek Andrzej Duda spotkał się z Przewodniczącym MKOL Thomasem Bachem.

W czwartek podczas uroczystości w Ambasadzie RP w Tokio prezydent odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej - za wybitne zasługi w rozwijaniu przemysłu motoryzacyjnego w Polsce oraz działalność na rzecz polsko-japońskiej współpracy kulturalnej - prezesa koncernu Toyota Takeshi Uchiyamada.

Prezydent odwiedził także ośrodek Fukudenkai w Tokio, który w latach 1920-1922 udzielił pomocy kilkuset tzw. sierotom syberyjskim, czyli dzieciom i wnukom polskich zesłańców na Syberię. Początkowo ośrodek pomagał dzieciom (sierotom i chorym), obecnie również samotnym osobom starszym.

W sobotę spotkanie z premierem Japonii

W ramach wizyty w Japonii przewidziane jest jeszcze m.in. spotkanie prezydenta z premierem Japonii Yoshihide Sugą, zaplanowane na sobotę.

W środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch mówił PAP, że prezydent Andrzej Duda udaje się do Japonii, gdzie chce wesprzeć polskich sportowców uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich. "To był dla nich niezmiernie trudny sezon. Każdy, kto uprawiał sport wie, co znaczy przełożenie igrzysk, że wiąże się to ze zmianą całego cyklu przygotowań" - podkreślił minister.