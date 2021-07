Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica, która uzyskała 7,1 proc. głosów wśród respondentów. Konfederacja według badania IBRiS może liczyć na 5,4 proc. głosów. Ostatnim ugrupowaniem, które znalazłoby się w Sejmie jest PSL-Koalicja Polska, które jest na skraju progu wyborczego, z poparciem na poziomie 5 proc.

Reklama

Niska frekwencja

"Wciąż bardzo liczna grupa wyborców nie wie, na kogo oddałaby swój głos, gdyby wybory miały się odbyć już teraz. W tym sondażu niezdecydowanych jest aż 11,8 proc. badanych" - podaje Onet.

Respondenci zostali zapytani jeszcze o to, czy wzięliby udział w głosowaniu, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę. Udział w głosowaniu zadeklarowało zaledwie 49,3 proc. potencjalnych wyborców (w tym 37,3 proc. było pewnych, że udałoby się do urn wyborczych, a 12 proc. odpowiedziało, że "raczej" odwiedziłoby lokale wyborcze).

W wyborach nie ma zamiaru uczestniczyć 46,6 proc. ankietowanych. W tym 21,5 wskazało na odpowiedź "raczej nie", a "zdecydowanie nie" 25,1 proc. respondentów. Jednocześnie 4,1 proc. pytanych nie wie, czy zdecydowaliby się na wzięcie udziału w głosowaniu.

Metoda sondażu

Sondaż dla Onetu przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 24-25 lipca. Badanie zrealizowano metodą telefoniczną, a także za pomocą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na próbie 1100 osób.