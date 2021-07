Jakub Banaś został niedawno zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych i deklaracji podatkowych jego ojca, szefa NIK Mariana Banasia. W dniu zatrzymania Jakuba Banasia Zbigniew Ziobro wystąpił do Marszałka Sejmu RP o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa NIK.

O tym, że Marian Banaś jest "uczciwy" i "kryształowy" politycy PiS zapewniali nawet po reportażu "Superwizjera", w którym podniesiono wątpliwości co do oświadczeń majątkowych prezesa NIK. Dopiero po kilku tygodniach zmienili narrację. Około dwa miesiące po emisji reportażu doszło do spotkania Banasia z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim. - To był pierwszy etap. Etap, kiedy była jakakolwiek nić porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim, bo to ten człowiek jest kluczowy w całej układance - mówił Banaś.

"Kilka ważnych etapów"

Zapytany o zmianę stosunku PiS do Mariana Banasia, Jakub Banaś ocenił, że w tym przypadku "było kilka ważnych etapów i wydarzeń". - Pierwszy polegał na wymyśleniu Mariana Banasia jako prezesa NIK. Czyj to był pomysł? To nie był pomysł Mariana Banasia. Marian Banaś to był pomysł Jarosława Kaczyńskiego - powiedział. Następnie - jak ocenił - "pojawia się Mariusz Kamiński, który ma zupełnie inne pomysły, razem prawdopodobnie ze Zbigniewem Ziobrą".

O roli Kamińskiego mówił w rozmowie z Magdaleną Rigamonti również szef NIK Marian Banaś.

Jarosław Kaczyński jest dobrym strategiem. On chciał zbudować taki system "check and balance", taki, powiedzmy, swój - ocenił syn szefa NIK.

Jego zdaniem dziś Kaczyński "potrzebuje zneutralizować NIK, żeby mieć wyczyszczone pole do wyborów, ponieważ wie doskonale, że dobre kontrole NIK-u, dobrze sprzedawane, są dla niego zagrożeniem w kilku procentach, które mogą być decydujące".