"W hipotetycznych wyborach parlamentarnych zwycięstwo odniosłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos oddałoby 34,2 proc. respondentów. Taki wynik to spadek o 1 pkt proc. względem zeszłomiesięcznego badania" - podaje Wirtualna Polska.

Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowałoby 27,6 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 6,3 pkt. proc. w ciągu niecałego miesiąca. Poparcie dla Polski 2050 deklaruje 10 proc. badanych - jest to spadek o 6,5 pkt. proc.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 6,9 proc. poparcia - spadek o 0,9 pkt. proc. oraz Konfederacja, na którą głos oddałoby 5,9 proc. wyborców - wzrost o 0,3 pkt. proc. Na granicy progu wyborczego balansuje Polskie Stronnictwo Ludowe - poparcie 5 proc., spadek o 0,1 pkt. proc.

Coraz więcej niezdecydowanych

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" w badaniu wskazało 10,4 proc. osób - grupa niezdecydowanych zwiększyła się o 1,9 pkt. proc.

Na wybory parlamentarne "zdecydowanie" poszłoby 35,1 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 17,4 proc. respondentów. 29,8 proc. "zdecydowanie" nie wybrałoby się na wybory. Do urn "raczej" nie poszłoby także 10,9 proc. badanych. Grupa 6,8 proc. osób się waha.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 30 lipca 2021 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.