Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. "Będę mu zawsze pomagał, to wyjątkowo zdolny polityk, który może spróbować naprawić to, co zepsuła ta ekipa"- mówił były prezydent Lech Wałęsa w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Wałęsa o podwyżkach dla polityków Reklama Nie można postawić nas przed takim wyborem , że nie daje się tym, którym nie wystarcza, a daje się tym, którzy mają. Podwyżki w tym momencie mają nas skłócić - mówił Lech Wałęsa dla "Rzeczpospolitej". Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki Będę mu zawsze pomagał, to wyjątkowo zdolny polityk, który może spróbować naprawić to, co zepsuła ta ekipa - mówił Wałęsa. Wszyscy patrioci, głosujcie na Tuska - zaapelował były prezydent. Trzeba mu pomóc, dać mu zwyciężyć. To jedyna szansa, by Polska wróciła na właściwą drogę - ocenił. Hołownia: PiS nie może kontynuować idiotycznej władzy i nie ma powrotu do Polski PO Zobacz również Co z Szymonem Hołownią? To też bardzo zdolny polityk, ale teraz musi zaczekać. Powinien włączyć się w pomoc Tuskowi. Powinien na kilka lat odpuścić dla dobra Polski - ocenił Wałęsa.