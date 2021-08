"Złe wieści dla Donalda Tuska (54 l.). Polacy źle oceniają jego powrót na fotel lidera Platformy Obywatelskiej" - pisze w czwartek "SE".

Tylko z Tuskiem możemy wygrać. I mam nadzieję, że ta tendencja z sondażu już wkrótce się odwróci - komentuje wyniki sondażu poseł PO Jerzy Borowczak (64 l.).

"SE" przypomina, że od powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki minął miesiąc. - Przywódca PO objeżdża Polskę, przekonując rodaków do swoich racji. Ale wyborcy sceptycznie podchodzą do jego powrotu - ocenia "SE".

44 proc. badanych uważa, iż źle się stało, że Tusk wrócił do kierowania partią. Przeciwnego zdania jest 35 proc. ankietowanych. 21 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem".

Borowczak powiedział w rozmowie z "SE", że "na tego biednego Tuska wylano wiele pomyj". - Przypomina mu się, że uciekł do Brukseli, a pani Szydło to gdzie uciekła?! Też do Brukseli! Ale sądzę, że coraz więcej ludzi będzie popierało Tuska. Będziemy mieli dużą akcję spotkań z Donaldem i ta tendencja z sondażu jeszcze się odwróci - zaznacza Borowczak.

Jak napisano, "eksperci nie mają wątpliwości, że Tusk płaci dziś cenę za lata swoich rządów. - Tusk kojarzy się z podniesieniem wieku emerytalnego czy ucieczką na stanowisko do Brukseli - komentuje prof. Kazimierz Kik (74 l.), politolog.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 30.07-2.08.2021 r. na próbie 1049 dorosłych Polaków.