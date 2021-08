Akcja szczepień wyhamowała. Ewidentnie widzimy, że coraz mniej osób zgłasza się do punktów szczepień. Szczepienie jest jedynym sposobem zatrzymania pandemii, jedynym zbadanym, udowodnionym, zarejestrowanym przez europejskie i polskie agencje dopuszczające leki do obrotu – powiedział szef PSL. Dodał, że "nie ma innego sposobu powrotu do pełnej normalności, niż nabycie odporności populacyjnej, tą odporność można nabyć w wyniku masowego szczepienia".

Kosinika-Kamysz zaznaczył, że w tej chwili potrzebna jest odpowiedzialność wszystkich polityków, osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie.

To jest ostatni moment. Już w tej chwili mam sygnały, że do szpitali zgłaszają się ponownie, po przerwie osoby z rozpoznanym COVID-19. Są to coraz cięższe przypadki. Istnieje ryzyko, że czwarta fala niestety już się rozpoczęła. Żeby ona była jak najmniej dotkliwa w skutkach, żeby we wrześniu dzieciaki poszły normalnie do szkoły, żeby nie było mowy o żadnych lockdownach, których już nie wytrzymają polscy przedsiębiorcy, potrzebne jest powszechne wezwanie do szczepienia - podkreślił szef ludowców.

Zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałków Sejmu i Senatu oraz liderów partii politycznych o podpisanie wspólnej deklaracji dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19.

"Zwracamy się do wszystkich naszych obywateli, by zdecydowali się zaszczepić. To pozwoli ratować życie i zdrowie rodaków. To nasz wspólny zbiorowy obowiązek i wyraz wspólnej odpowiedzialności za drugiego człowieka" - czytamy w deklaracji.

Zapraszam do wspólnego podpisania deklaracji zachęcającej do szczepień. Stańmy na przyszłym posiedzeniu Sejmu. Proponuje ten termin, bo to jest czas, kiedy wszyscy jesteśmy razem w Warszawie. Wspólnie stańmy w tej jednej sprawie. Może nas różnić bardzo wiele, ale jedno musi nas łączyć. Walka o zdrowie, bezpieczeństwo i pomyślność naszych obywateli – powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że "jest to moment próby dla klasy politycznej".

Czy jesteśmy godni, aby reprezentować naszych obywateli? Czy w sprawach najważniejszych jesteśmy w stanie wyzbyć się własnych emocji, ambicji i własnej nienawiści, która niektórym niestety towarzyszy i zachęcić do rzeczy, która może uratować naszych obywateli? – apelował prezes PSL. Dodał, że listy w tej sprawie skierował już do części osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie.

Liczę na pozytywną odpowiedź, bo to jest nasz wspólny obowiązek – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

