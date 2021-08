Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Nakła nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie) był pytany m.in. o program "Rodzina 500 plus". Lider PO wskazywał, że "za 500 plus nie wykształcimy swojego dziecka". - 500 plus nie pomoże matce znaleźć szybko atrakcyjnego miejsca pracy. Za 500 plus nie kupimy sobie fachowej, na wysokim poziomie opieki zdrowotnej - wyliczał.

- 500 plus to nie jest sposób na wychowanie dziecka na poziomie europejskim - dodał Tusk.

"Tusk wygłasza sprzeczne opinie"

Rafalska, komentując tę wypowiedź, oceniła, że "Donald Tusk wygłasza sprzeczne opinie w zależności od tego, do kogo mówi". - Raz deklaruje, że niemal wymyślili program 500 plus, a dzisiaj całkowicie zakwestionował wartość tego ciągle wysokiego świadczenia, bo na poziomie powyżej 100 euro miesięcznie - powiedziała była minister rodziny.

Podkreśliła, że program ten jest dużym wsparciem dla rodzin. - Do tego mamy świetną sytuację na rynku pracy i jeżeli matki chcą wrócić do pracy, to mogą to zrobić. Przybywa także miejsc opieki nad małym dzieckiem. Nasz rząd dał trzykrotnie więcej środków na program opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia - wskazała.

Zdaniem Rafalskiej Donald Tusk "wrócił dzisiaj do źródeł pierwotnej krytyki". - Oni się po prostu ciągle gryzą z zazdrości, że zrobiliśmy przełomowy program, który na trwale wpisał się w historię polityki społecznej i bez którego polskie rodziny nie wyobrażają sobie dzisiaj funkcjonowania - powiedziała.

"Jest jakaś głęboka manipulacja"

Dodała, że "jest jakaś głęboka manipulacja w tym, co robi Donald Tusk". - Myślę, że Polacy potrafią to ocenić. Najlepiej jakby Donald Tusk porozmawiał z rodzinami. Niech pójdzie do rodziny wielodzietnej i spyta, jak ta rodzina funkcjonowała przed tym, nim zaczęła otrzymywać to świadczenie - powiedziała Rafalska.

Według europosłanki PiS "ta opinia jednoznacznie wskazuje, że Donald Tusk zlikwidowałby program 500 plus i nienawidzi go za pochodzenie". - Źródłem i twórcą tego programu jest Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego myślę, że ten program zostałby zlikwidowany bądź tak zmieniony, że nikt by go nie poznał - dodała Rafalska.