Włodzimierz Cimoszewicz w rozmowie z TVN24 mówił m.in. o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Co z tego wyjdzie, jeszcze zobaczmy. Ja podejrzewam, że to może być ruch pozorny. To znaczy, mogą zmienić coś w tej Izbie, mogą ją nawet zlikwidować, stworzą jakiś inny mechanizm po to, żeby w najbliższych tygodniach instytucje europejskie, chociażby takie jak Komisja Europejska nie podjęły żadnych negatywnych dla Polski decyzji w tym decyzji finansowych - stwierdził Cimoszewicz, cytowany przez portal 300polityka.

Kiedy słucham pana Kaczyńskiego, czy pana Morawieckiego wypowiadających ostatnio krytyczne opinie na temat Izby Dyscyplinarnej to oni uzasadniają te opinie tym, że ta Izba za słabo działa, to znaczy, że za mało represji wobec sędziów stosuje, czyli, że im raczej chodzi o to, żeby zrobić jeszcze coś gorszego, od tego co istnieje. Także musimy poczekać i zobaczyć co będą próbowali zmajstrować - dodał.