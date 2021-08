Ryszard Jarzembowski nie żyje

Jak przypomniano, Jarzembowski W Senacie II kadencji był członkiem Komisji: Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej oraz Spraw Zagranicznych. W Senacie III kadencji należał do Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji Obrony Narodowej. W Senacie IV kadencji pracował w Komisji Obrony Narodowej, a także w Komisji Ustawodawczej. W Senacie V kadencji był członkiem Komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Urodził się w 1945 r. w miejscowości Wedel koło Hamburga w Niemczech, dokąd zostali deportowani do pracy przymusowej jego rodzice. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1988 r. podyplomowe seminarium dla rzeczników prasowych w Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął jako monter urządzeń łączności. Przez 8 lat był redaktorem naczelnym pisma „Alchemik” we Włocławku (1976–84), pracował też jako reporter Polskiego Radia. W latach 1984–91 był rzecznikiem prasowym wojewody włocławskiego. Od 1995 do 1997 r. sprawował funkcję zastępcy kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Od 1990 r. zasiadał w Radzie Miejskiej Włocławka, w latach 1994–95 pełnił funkcję jej przewodniczącego, a od 1998 do 2000 r. przewodniczył Klubowi Radnych SLD.

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1966 r. do jej rozwiązania. W latach 1976–79 był społecznym sekretarzem Komitetu Zakładowego PZPR we włocławskich „Azotach”. W 1981 r. działał w tzw. strukturach poziomych. Od 1990 r. należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1999 r. przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pełnił funkcję przewodniczącego senatorów SLD i zastępcy przewodniczącego Klubu Parlamentarnego SLD. Był członkiem Zarządu Krajowego SLD.

Był inicjatorem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej. Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zasiadał we władzach klubu sportowego Kujawiak Włocławek i Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Był autorem i współautorem kilku książek monograficznych, laureatem szeregu nagród za twórczość dziennikarską.

Ryszard Jarzembowski zmarł w poniedziałek. Miał 75 lat.