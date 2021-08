O to, czy możliwe są kolejne zmiany w rządzie, szef KPRM pytany był na antenie programu "Tłit" w Wp.pl.

Ja tego nie wiem, dlatego że zawsze konstrukcja rządu jest decyzją polityczną - powiedział. Na uwagę, że w tej kwestii toczą się rozmowy, Dworczyk odparł: Nie wykluczam, że w ramach rozmów - po odejściu Porozumienia, formacji reprezentowanej przez wicepremiera (Jarosława) Gowina - do jakichś zmian dojdzie. Podkreślił jednak, że nie ma "szczegółowej wiedzy w tej kwestii".

W rozmowie padło też pytanie, czym przekonano do powrotu do rządu wiceministrów związanych wcześniej z Porozumieniem. To są indywidualne decyzje polityków, których pan redaktor wymienił. Najlepiej z nimi rozmawiać o powodach podejmowanych decyzji - powiedział Dworczyk. Nam zależy, żeby ze wszystkimi, którzy z jednej strony utożsamiają się z wartościami, na których budowana jest Zjednoczona Prawica, a z drugiej strony są kompetentni i profesjonalni, współpracować. Cieszę się, że minister (wiceszef MON Marcin) Ociepa czy inni ministrowie kontynuują swoją misję i profesjonalnie wykonują swoje obowiązki - zaznaczył.

Odwołanie Jarosława Gowina

W zeszłym tygodniu lider Porozumienia Jarosław Gowin został odwołany z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Do dymisji podali się też wówczas wiceministrowie związani z Porozumieniem.

Wśród nich znaleźli się Marcin Ociepa (wiceszef MON), Grzegorz Piechowiak (wiceszef MRPiT), Wojciech Murdzek (wiceminister edukacji i nauki), Iwona Michałek (wiceszefowa MRPiT) oraz Andrzej Gut-Mostowy (wiceszef MRPiT). Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję Iwony Michałek, która pozostała z Jarosławem Gowinem w Porozumieniu. Pozostali wiceministrowie: Ociepa, Piechowiak, Murdzek i Gut-Mostowy odeszli z Porozumienia, pozostali w klubie PiS, ich dymisje nie zostały przyjęte - i utrzymali stanowiska wiceministrów. Piechowiak i Gut-Mostowy zostali powołani na wiceministrów w nowym resorcie rozwoju i technologii.