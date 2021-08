"Każdy człowiek ma prawo do ochrony życia prywatnego i do decydowania o swoim życiu osobistym, co wynika z konstytucji" – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czasie piątkowego spotkania z przedstawicielami młodzieżowego forum LGBT+.

W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie minister Przemysław Czarnek uczestniczył zdalnie. Na miejscu był wiceszef resortu Tomasz Rzymkowski. Reklama Spotkanie Czarnka z młodzieżą LGBT „Podczas spotkania minister edukacji i nauki podkreślił, że każdy człowiek ma prawo do ochrony życia prywatnego i do decydowania o swoim życiu osobistym, co wynika z konstytucji. Minister Przemysław Czarnek podziękował za merytoryczną i spokojną rozmowę” – zrelacjonowano w mediach społecznościowych resortu. W trakcie tego spotkania mieliśmy okazję zadać mu (ministrowi – PAP) pytania na temat jego krzywdzącej retoryki w stosunku do osób LGBT+, a także kobiet. Na początku spotkania zostaliśmy zapewnieni, że otacza nas szacunkiem, jako osoby nieheteronormatywne. Jakkolwiek z jego retoryki było czuć uprzedzenie. Ja nieraz czułam się traktowana z góry w naszej dyskusji. Padło także stwierdzenie, że ideologia LGBT+ zagraża rodzinie i zagraża Polsce. (...) Niestety, nie udało nam się sprecyzować na spotkaniu, co dokładnie minister Czarnek rozumie poprzez ideologię LGBT – powiedziała po spotkaniu mediom Wiktoria Magnuszewska z młodzieżowego forum LGBT+. Zaznaczyła, że forum oczekuje pisemnego wyjaśnienia takiego stwierdzenia. Czarnek dumny z uchwały anty-LGBT. Ostra krytyka Cimoszewicza Zobacz również Aktywiści oczekiwali również m.in. konkretnych działań ministra w kwestii zmniejszenia zachowań dyskryminacyjnych wobec osób nieheteronormatywnych w szkołach oraz powstania okrągłego stołu o przyszłości polskiej edukacji. W związku z tym, że nie padły żadne konkrety ze strony pana ministra i minister połączył się z nami na 30 minut zdalnie, dalsze spotkania z ministerstwem będą kontynuowane i jesteśmy w trakcie planowania kolejnych spotkań – powiedziała Magnuszewska. Laura Kwoczała z młodzieżowego forum LGBT+ oceniła, że jej rozmowa z wiceszefem resortu Tomaszem Rzymkowskim w kwestii okrągłego stołu o przyszłości polskiej edukacji „była bardzo fair”. Wyraziła zadowolenie, że MEiN chce i nie boi się z przedstawicielami forum rozmawiać.