To bardzo prawdopodobne, że Polska będzie musiała wypłacić koczującym na granicy odszkodowania - tłumaczy na antenie Radia ZET prof. Witold Klaus, prawnik i badacz migracji. Zapłacimy za to z naszych podatków. Za nieludzkie traktowanie nie zapłaci premier Morawiecki, czy minister Błaszczak, ale my wszyscy - dodaje ekspert.

ETPCz już raz ukarał Polskę za złe traktowanie imigrantów

Prof. Klaus przypomina bowiem sprawę Czeczenów z przejścia w Terespolu w 2016, którzy przez miesiące starali się o ochronę, a niektórzy próbowali dostać się kilkadziesiąt razy do Polski. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał im odszkodowania, sięgające kilkudziesięciu tysięcy euro. Prawnik przyznaje jednak, że to słaba pociecha dla imigrantów, bo oni potrzebują pomocy od razu, a wyroki ws. Czeczenów z Terespola zapadły w ETPCz dopiero w 2020