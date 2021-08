Szczerze mówiąc, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami, bo ja mam wrażenie, że to jest wataha. Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie - mówił Władysław Frasyniuk w TVN24.

Wałęsa broni Frasyniuka

Na takie zachowania naszych władz nie ma dobrej reakcji. Każdy używa takich słów, które przekonują. Gdyby Władysław Frasyniuk ładnie zaśpiewał, to nikt by na to nie zwrócił uwagi. On zastosował radykalne słownictwo i dlatego jest głośno. Zwrócił uwagę na złe zachowanie naszych władz - skomentował Lech Wałęsa w rozmowie z "Wirtualną Polską".

Podpisuję się pod tym co powiedział. Jeśli Frasyniuk by się tego wyparł, mogę przyjąć, że ja to powiedziałem. Zachowanie rządzących jest skandaliczne i szkodzące Polsce. Trzeba ich odsunąć od władzy. Gdybym miał siłę, to bym to zrobił, ale jestem stary i chory. Już dawno mówiłem, że tych ludzi trzeba rozliczyć. Oni mogą doprowadzić do wojny domowej - dodał były prezydent.

W historii też wielokrotnie Polaków wyrzucano w kraju, Polacy też musieli uciekać. Różnie bywało. Musimy zrozumieć, że skoro nam pomagano, to dlaczego my mamy im nie pomóc? Podzielę się z tymi biedakami ostatnią kromką chleba - mówił.