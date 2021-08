Hołownia w zamieszczonym na Twitterze nagraniu odniósł się do zachowania posła Sterczewskiego (KO), który we wtorek próbował przedrzeć się przez kordon Straży Granicznej, by dostarczyć koczującym po białoruskiej stronie granicy z Polską migrantom torbę z kocami i lekami.

Emocje wokół zachowania posła KO

"Jestem cały i zdrowy. Niedługo napiszę więcej co tam się działo i jak wygląda podłość tego państwa wobec cierpienia niewinnych osób. Dziękuję za Wasze wsparcie i pozdrawiam wszystkich serdecznie z Usnarza Górnego!" - napisał Sterczewski na Twitterze.

"Nie wolno być obojętnym. Warto być przyzwoitym" - dodał w kolejnym wpisie.

Zachowanie posła KO wzbudziło wiele negatywnych komentarzy, m.in. na Twitterze. Hołownia w swoim nagraniu zwrócił się do autorów tych komentarzy.

"Z kim wy walczycie dzisiaj? Ze starszymi ludźmi, którzy mają niewydolność nerek i za chwilę umrą? Z kogo wy się śmiejecie - z Franka Sterczewskiego, który wczoraj próbował zrobić ludzką rzecz i dostarczyć tym ludziom jedzenie, picie lekarstwa - zachować się tak, jak powinien zachować się każdy człowiek, a na co Rzeczypospolitej nie stać? Z niego się śmiejecie - że robi to, co powinien robić każdy człowiek?" - pytał Hołownia.

Podkreślił, że w takiej sytuacji jak migranci może wkrótce znaleźć się każdy. Dodał, że dawniej "w RFN, w obozie dla azylantów, za kratami" przebywał jego ojciec. "Człowiek to jest człowiek i należy mu się podstawowe prawo; żadne państwo nie ma prawa odbierać człowiekowi podstawowych praw, które mu się należą" - oświadczył.

"Każdy porządny człowiek powinien zrobić to samo"

Hołownia mówił, że rozumie, że państwo chce zabezpieczyć swoje granice i jeśli je na to stać - może to robić, czy to się grodząc, czy też używając dronów. Jednocześnie - dodał - państwo ma obowiązek umożliwić wszystkim, którzy chcą to zrobić, złożenie wniosków o azyl, które muszą zostać rozpatrzone.

Podkreślił, że "nie może organ administracji nie przyjąć takiego wniosku". Jak zauważył, może go rozpatrzyć pozytywnie, negatywnie, odrzucić, przekazać innej instytucji czy zwrócić do uzupełnienia.

"Jak słucham tych wszystkich, którzy pomstują dziś na Franka Sterczewskiego, to proponuję im, żeby się przejrzeli w lustrze" - mówił Hołownia.

"Franku Sterczewski, jestem dumny, że cię znam. Bardzo dobrze zrobiłeś. I każdy porządny człowiek na Twoim miejscu powinien zrobić to samo, człowiekowi, którzy potrzebuje wody, jedzenia i leków - zaoferować wodę, jedzenie i leki" - powiedział, zwracając się do posła KO.