Polska - jak informuje Radio ZET - została zobowiązana do dostarczenia ubrań wody i jedzenia uchodźcom koczującym w pobliżu Usnarza Górnego na granicy polsko - białoruskiej. Do tego władze mają zapewnić im opiekę medyczną oraz - jeśli to możliwe - udzielić im tymczasowego schronienia. Jak dodaje Radio ZET, te środki tymczasowe nie oznaczają jednak, że rząd ma obowiązek wpuścić uchodźców na terytorium Polski.

