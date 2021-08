Takie same wytyczne Trybunał przekazał Łotwie. ETPC poinformował też w komunikacie, że są to "środki tymczasowe" dotyczące 32 Afgańczyków znajdujących się w pobliżu granicy Polski i Białorusi oraz 41 irackich Kurdów koczujących przy granicy łotewsko-białoruskiej. "Środki tymczasowe będą obowiązywać przez trzy tygodnie, do 15 września włącznie" - głosi komunikat.

ETPC wyjaśnił, że "jednocześnie środki te nie powinny być rozumiane jako wymóg, by Polska i Łotwa wpuściły wnioskujących (migrantów) na swe terytoria".

Wnioskujący w obu sprawach zabiegają o wjazd na Łotwę lub do Polski z domniemanym zamiarem zabiegania o międzynarodową ochronę. Jednak nie mogą obecnie dostać się do tych państw ani wrócić na Białoruś (która nie jest sygnatariuszem Europejskiej Konwencja Praw Człowieka) - wyjaśnia ETPC.

Wnioskujący uchodźcy powołują się między innymi na artykuły Konwencji dotyczące prawa do życia, zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także "zabiegają o pomoc prawną, pomoc dotyczącą ich sytuacji materialnej (...), o to, by nie musieli wracać na Białoruś oraz o międzynarodową ochronę" - czytamy w komunikacie.

ETPC poinformował też, że wystosował do stron "pewną liczbę pytań", na które należy odpowiedzieć w ciągu 10 dni.

Trybunał wyjaśnił w oświadczeniu, że nakazane przez niego "środki tymczasowe" nie przesądzają a priori o jego decyzji w tej sprawie.