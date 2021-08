Campus Polska Przyszłości będzie trwał od 27 do 2 września na olsztyńskim Kortowie. Wydarzenie adresowane jest do młodych ludzi. Będzie to seria dyskusji, debat i spotkań z ekspertami w różnych dziedzinach. Uczestnicy muszą być pełnoletni, ale mają mieć maks. 35 lat. Patronem i inicjatorem inicjatywy jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego ruch Wspólna Polska.

Campus mają otworzyć w piątek 27 sierpnia o godz. 17 Rafał Trzaskowski i Donald Tusk. Jak zapowiadają organizatorzy - obaj mają odpowiadać na pytania zgromadzonej na Campusie młodzieży i będzie to forma debaty między nimi.

Gdy na początku lipca Donald Tusk zapowiedział swój powrót na stanowisko szefa PO, Rafał Trzaskowski sugerował, że sam też ma takie aspiracje i proponował szybkie partyjne wybory. Ostatecznie wówczas władze PO zdecydowały, że Tusk będzie na razie p.o. przewodniczącego, a zostanie nim poprzez wybór na stanowisko wiceszefa partii, po rezygnacji Ewy Kopacz. Wybory miały się odbyć dopiero po zakończeniu kadencji dotychczasowego lidera Borysa Budki (który po ustąpieniu został też wiceprzewodniczącym, a także szefem klubu KO). Jednak na sierpniowym posiedzeniu Rada Krajowa PO zdecydowała, że powszechne wybory przewodniczącego partii odbędą się już jesienią, wraz z wyborami na niższych partyjnych szczeblach.

Wszystko wskazuje na to, że w wyborach tych wystartuje Tusk. Nie wiadomo, na co się zdecyduje Trzaskowski. Rozpoczęcie Campusu będzie jednak okazją do merytorycznej debaty między nimi.

Campus w Olsztynie

Prezydent Warszawy zaproszenie na Campus wystosował w środę na facebooku. "Za kilka dni o tej porze Olsztyn będzie jednym z najbardziej rozdyskutowanych miejsc w Polsce, a być może i na całym świecie. Miejscem pełnym ciekawych gości, a przede wszystkim – młodych ludzi ciekawych świata. Miejscem wymiany opinii i doświadczeń. Miejscem dialogu, rozmowy, czasami pewnie także sporu. Miejscem świetnej zabawy podczas aktywności sportowych, kulturalnych i koncertów. Krótko mówiąc – miejscem, w którym spotkamy się podczas Campus Polska Przyszłości" - napisał.

Kiedy ogłaszałem, że organizuję Campus, mówiłem o nim jako o pierwszym takim wydarzeniu w naszym kraju. Myślę, że niezwykle bogaty program wydarzenia, a także kaliber gości, którzy przyjęli na nie zaproszenie, absolutnie to potwierdza. Nieczęsto zdarza się okazja, aby w jednym miejscu spotkać tak wiele znakomitych postaci z Polski i z zagranicy. W Kortowie będziemy rozmawiać z czołowymi przedstawicielkami i przedstawicielami świata kultury, biznesu, nauki, polityki, dyplomacji, mediów czy samorządu - dodał.

W swoim wpisie wymienił najważniejszych zaproszonych gości: "Karácsony Gergely, Donald Tusk, Sadiq Khan, prof. Andrzej Rzepliński, prof. Marcin Matczak, Frans Timmermans, Anne Applebaum, prof. Aleksandra Przegalińska, Edwin Bendyk, Radosław Sikorski, Aleksandra Dulkiewicz, Tadeusz Truskolaski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Leszek Balcerowicz, prof. Małgorzata Fuszara, Marta Lempart, Vincent V. Severski, Zygmunt Miłoszewski, Wojciech Chmielarz - pisarz, Adam Michnik, Jakub Żulczyk, Adam Bodnar, Andrzej Leder, Janina Ochojska, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Max Cegielski, Jan Komasa – to tylko część spośród całego mnóstwa kapitalnych gości, z którymi będziemy rozmawiać podczas Campusu. A wieczorami, podczas spektakli i koncertów, będziemy mogli podziwiać występy znakomitych artystów – ekipy TR Warszawa, Brodka, Krzysztof Zalewski, Organek czy Natalia Przybysz".

Wszystkim gościom, z którymi spotkamy się w Olsztynie, chciałbym serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia na #CampusPolska. Za to, że swoją wiedzą, autorytetem, doświadczeniem będziecie współtworzyć to wyjątkowe wydarzenie. Nie mam wątpliwości, że także dla wielu z Was to poważne wyzwanie. W Olsztynie staniecie twarzą w twarz z przedstawicielami młodego pokolenia, które w wielu kwestiach postrzega Polskę, Europę i świat inaczej. Które często dyskutuje w swojej aktywności z Waszym dorobkiem - napisał Trzaskowski.

Tym bardziej nie mogę się doczekać pasjonujących spotkań, które przed nami. Ale przede wszystkim dziękuję tym wszystkim młodym, ambitnym, zaangażowanym ludziom, którzy w maju zdecydowali: tak, zgłaszam się. Chcę jechać na Campus! Ponad 4200 zgłoszeń przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Z ok. tysiącem z Was zobaczymy się już w ten piątek, by przez niemal tydzień dyskutować, debatować, spierać się. Uczyć się nawzajem. Ale też po prostu poznawać się i dobrze się bawić - napisał prezydent Warszawy.