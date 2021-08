Věra Jourová przyjedzie do Polski na zaproszenie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która organizuje 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Obchody odbędą się we wtorek 31 sierpnia w Gdańsku. Najpierw jednak wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za praworządność przyjedzie do Warszawy, gdzie w poniedziałek chce się spotkać z przedstawicielem rządu. Ale z uwagi na piastowaną przez nią funkcję nie może to być jeden z ministrów, lecz ktoś wyżej. - Ona jest wiceprzewodniczącą KE, więc właściwym partnerem do rozmowy będzie wicepremier - usłyszeliśmy.

Aktualnie wicepremierów w rządzie jest trzech. Obok Glińskiego nadzorującego resort kultury i sportu są jeszcze prezes PiS Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Z punktu widzenia trwającego sporu o Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym i wyroki Trybunału Konstytucyjnego najwłaściwszy byłby szef Prawa i Sprawiedliwości. To Kaczyński w wywiadzie dla PAP zapowiedział likwidację Izby “w obecnej formie”, co potem polski rząd potwierdził w oficjalnej odpowiedzi wysłanej do Brukseli.

Dzięki temu - jak pisaliśmy już w DGP - Polska kupiła sobie trochę czasu. Jeśli Warszawa nie zrobiłaby kroku wstecz, Komisja Europejska była gotowa w ciągu kilku dni skierować wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie na Polskę kar finansowych. Tymczasem teraz Bruksela jest na etapie “spokojnego analizowania” polskiej odpowiedzi. Dalsze rozstrzygnięcia w KE mają też zależeć od zmian legislacyjnych zapowiadanych przez rząd po wakacjach.

Napięcia z Brukselą na praworządnościowym froncie doprowadziły też do zawieszenia Krajowego Planu Odbudowy. Dokument pokazujący, jak Polska wyda kilkadziesiąt dodatkowych miliardów euro wsparcia, powinien zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Ta jednak do tej pory tego nie zrobiła. To także pojawi się zapewne na agendzie poniedziałkowego spotkania.

Jourová w Warszawie spotka się także z rzecznikiem praw obywatelskich Marcinem Więckiem.

We wtorek weźmie udział w obchodach rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, a w środę rano - 1 września - ma pojawić się na Westerplatte. Tam obchody wybuchu II wojny światowej organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej.