W poniedziałek rano szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkali się z 53 policjantami, którzy wyjeżdżają na Litwę, aby wspierać tamtejsze służby w związku z presją migracyjną z Białorusi.

Litwa prosi Polskę o pomoc

Szanowni funkcjonariusze, za chwilę wyruszacie do niezwykle ważnej, trudnej misji na Litwę. Jedziecie tam na zaproszenie rządu litewskiego, który zwrócił się do naszych władz z prośbą o wsparcie bezpieczeństwa państwa litewskiego. Będziecie tam wspierali działania związane z bezpieczeństwem, z ochroną niepodległości i suwerenności granic naszego sąsiada - powiedział do policjantów Mariusz Kamiński.

Z Litwą, jak podkreślił, łączą Polskę bliskie więzi historyczne, ale to też nasz strategiczny partner w Unii Europejskiej i w NATO. Sytuacja na Litwie jest trudna. W ostatnich tygodniach trwa tam presja migracyjna na granicy litewskiej, na granicy zewnętrznej UE. Sytuacja podobna jak w naszym kraju. Musimy wspierać Litwinów, chcemy ich wspierać. Jesteśmy z nimi solidarni. Proszą nas o wsparcie i wy takiego wsparcia im udzielicie - oświadczył szef MSWiA.

Kamiński, mówiąc o przyczynach problemów na Litwie i w Polsce związanych z próbą masowego naruszania granic tych państw, wskazywał, że "mamy do czynienia z cyniczną grą reżimu białoruskiego". Jest to odwet, zemsta za to, że państwo polskie, państwo litewskie stały się bezpiecznymi miejscami schronienia dla przedstawicieli opozycji białoruskiej - oświadczył minister.

Odpowiedzią reżimu Łukaszenki jest właśnie to, co się dzieje w tej chwili na granicach Polski i Litwy, na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Łukaszenka pamięta, jak wielkim problemem dla całej Europy był rok 2015 - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji.

Według szefa MSWiA, Łukaszenka chce powtórzyć ówczesny kryzys migracyjny. Chce zaszkodzić Polsce, chce zaszkodzić Litwie, chce zaszkodzić naszym obywatelom i chce zaszkodzić Unii Europejskiej, cynicznie wykorzystując i dezinformując ludzi, których zwożą białoruskie samoloty tysiące kilometrów z Bliskiego Wschodu, z Afryki, że granice Unii Europejskiej są otwarte. Nie, nie są otwarte i nie mogą być otwarte. Dosyć nielegalnej imigracji w Europie na masową skalę - powiedział Kamiński.

Podczas spotkania głos zabrał również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który podziękował policjantom z wielkopolskiego oddziału prewencji, jadącym na Litwę, za podejście i gotowość do udziału w tej misji. Dziękuję za czas przygotowań, dziękuję za deklarację i chęć wsparcia naszych litewskich kolegów. Kolegów z Republiki Litewskiej, z którymi współpraca od wielu lat układa się bardzo dobrze z uwagi na nasze sąsiedztwo - zaznaczył szef polskiej policji.

Ta współpraca z policją litewską od wielu lat układa się wzorowo. Stąd generalny komisarz policji Republiki Litewskiej Renatas Požėla właśnie do mnie zwrócił się z prośbą o ustalenie wspólnej operacji transgranicznej. Ta operacja jest ustalana na bazie decyzji Rady Europejskiej z 2008 roku pozwalającej na wspólne działania policji różnych państw w obszarze przestępczości zorganizowanej w obszarze transgranicznym - tłumaczył Szymczyk.

Myślę, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, co do tego o czym wspominał pan minister, że mamy do czynienia ze zorganizowaną formą przestępczej działalności transgranicznej. Stąd też delegowanie kontyngentu i wsparcie dla naszych kolegów z republiki litewskiej. Bardzo się cieszę, że możemy kolegom z Litwy naszą obecnością i naszym wsparciem w tym trudnym czasie pomóc - podkreślił.

Komendant Główny Policji podkreślił, że to nie jest pierwsza taka misja, na którą jadą policjanci. W 2016 roku polscy policjanci również wspierali naszych kolegów z policji węgierskiej na granicy węgiersko-serbskiej, kiedy kryzys migracyjny tam nabierał szczególnie wielkich rozmiarów - przypomniał.

Jestem przekonany, że wasz profesjonalizm, wasze przygotowanie i wasza misja na Litwie będzie równie wysoko oceniana jak ta, którą realizowaliśmy w 2016 roku na Węgrzech. Życzę Wam spokojnej służby i bezpiecznych powrotów za miesiąc - dodał.