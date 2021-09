Koronawirus w Polsce. "Prognozowanie jest obciążone ryzykiem. Na tę chwilę prognozujemy, że pod koniec września liczba nowych zakażeń to będzie ok. tysiąca dziennie, a pod koniec października może być ok. pięć tysięcy" - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

O scenariusze dotyczące pandemii szef resortu zdrowia był pytany w rozmowie na antenie TVP Info. Reklama Nie ma pytania, czy czwarta fala wystąpi, tylko kiedy pojawi się przyspieszenie liczby nowych zakażeń, kiedy pojawi się apogeum tej fali. Prognozujemy, że do drugiej połowy września będziemy obserwowali systematyczny wzrost liczby zakażeń – powiedział minister. Prognozujemy na tę chwilę, że pod koniec września ta liczba może osiągnąć już tysiąc zakażeń dziennie. Prognozowanie jest obciążone dużym ryzykiem. Październik ma tę liczbę jeszcze większą, bo pojawią się efekty powrotu do szkół i pracy, zwiększonej mobilności społecznej. Prognozujemy, że koniec października może oznaczać liczbę zakażeń nawet pięć tysięcy dziennie – dodał. Niedzielski: Obostrzenia nie dla zaszczepionych Zobacz również Narodowy program Szczepień Zaznaczył, że kluczowe będą hospitalizacje. Liczymy, że Narodowy program Szczepień, że jesteśmy w dużym procencie populacji zabezpieczeni przyczyni się przede wszystkim do tego, że będziemy mieli mniej hospitalizacji, nawet jeśli liczba zakażeń będzie stosunkowo większa – podkreślił. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciwko COVID-19 wynosi 36 391 474. W pełni zaszczepione są 18 860 734 osoby. Ministerstwo poinformowało w piątek o 349 nowych zakażeń koronawirusem. Tydzień temu, 27 sierpnia, resort informował o 258 zakażeniach, z kolei 3 sierpnia dane MZ mówiły o 164 nowych przypadkach koronawirusa.