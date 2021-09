Błaszczak podczas uroczystości podkreślił, że 18. Dywizja Zmechanizowana "rośnie w siłę". Przypomniał też, że dwa lata temu poinformował o decyzji powołania 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, a proces tworzenia 18. Dywizji Zmechanizowanej rozpoczął się wcześniej, bo w setną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości.

W międzyczasie 18. Dywizja Zmechanizowana przeszła certyfikację, by bronić naszej ojczyzny. Dziś zwieńczamy ten proces, poświeceniem i nadaniem sztandaru jednej z jednostek 18 Dywizji - 18. Pułkowi Logistycznemu - mówił szef MON.

Wojsko Polskie się rozrasta

Zwrócił uwagę, że Wojsko Polskie rozrasta się liczebnie, "z roku na rok przybywa żołnierzy, jest też wyposażane w nowoczesny sprzęt". To wszystko służy temu, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna i mogła się rozwijać - podkreślił.

Ocenił, że w 2011 r. ówczesny rząd likwidował jednostki wojskowe. Kiedy była likwidowana 1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki wtedy Polska znalazła się w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu - powiedział.

Jego zdaniem od 2015 r. "staraniem prezydenta i rządu PiS Wojsko Polskie konsekwentnie wzmacnia się". Polska się zbroi. Dlaczego? Żeby nasza ojczyzna była bezpieczna. Jesteśmy świadomi zagrożeń, tego co się dzieje na granicy białoruskiej, gdzie mamy do czynienia z hybrydowym atakiem na naszą ojczyznę. Jaka jest skuteczna odpowiedź? (...) Wojsko Polskie musi być liczniejsze, musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt i musi być rozlokowane we wschodniej części naszego kraju - powiedział szef MON.