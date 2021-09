Wiceszef MSZ odniósł się m.in. do wpisu na Twitterze aktywisty LGBT Barta Staszewskiego. "Jeżeli Łukasz Jasina, nowszy rzecznik MSZ rzeczywiście jest gejem, to oczywiście należy o tym mówić i to wyśmiewać. Ten rząd walczy z osobami LGBT, tworzy strefy wolne od LGBT. To taka sama hipokryzja jak posłanka, która po cichu usuwa ciąże i publicznie potępia aborcje. Komedia" - napisał w piątek Staszewski, którego wpis wywołał falę negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych.

"Motywowane nienawiścią i nietolerancją ataki"

"Pan Łukasz Jasina został zatrudniony w MSZ, bo ma do tego świetne kwalifikacje. Motywowane nienawiścią i nietolerancją ataki na niego oceniamy bardzo negatywnie. MSZ zapewni swojemu rzecznikowi wszelkie wsparcie i będzie bronić go przed atakami naruszającymi jego prywatność" - napisał w sobotę Jabłoński.

Negatywnie na wpis Staszewskiego zareagował także w mediach społecznościowych poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. "Komuniści krytykowali robotników nieuświadomionych klasowo, którzy nie włączali się w walkę o swoje klasowe interesy. Działacze LGBT wrogo podchodzą do homoseksualistów, którzy nie trzymają dyscypliny środowiskowej w walce o realizację rewolucyjnego programu społecznego lewicy" - napisał na Twitterze.

Kim jest Łukasz Jasina?

Łukasz Jasina jest historykiem, filmoznawcą i publicystą. Pełnił funkcję m.in. szefa Działu Wschodniego "Kultury Liberalnej" i działu współpracy zagranicznej Muzeum Historii Polski. Od 2016 r. pracował jako analityk i ekspert w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jest również sekretarzem redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego. Jest doktorem nauk humanistycznych - doktoryzował się w Instytucie Sztuki PAN.

O objęciu funkcji rzecznika MSZ poinformował w środę na Twitterze sam Jasina.