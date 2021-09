Wizyta zaczęła się od złożenia kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Potem kanclerz Merkel została oficjalnie przywitana przez premiera Morawieckiego przed Pałacem na Wyspie w Łazienkach Królewskich

O przybyciu do Warszawy kanclerz Merkel poinformował na Twitterze ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven. Zamieścił też zdjęcia Merkel z warszawskiego lotniska. "Witamy w Warszawie, Pani Kanclerz! Cieszę się bardzo, że kanclerz federalna Angela Merkel odwiedza dzisiaj Warszawę. Program wizyty przewiduje rozmowy na tematy bilateralne, europejskie i międzynarodowe" - napisał ambasador Niemiec.

Rozmowy Merkel z Morawieckim

Według komunikatu CIR spotkanie premiera Morawieckiego z Angelą Merkel "będzie okazją do podsumowania aktualnych kwestii dwustronnych". "Rozmowy będą też dotyczyć bieżących kwestii europejskich, takie jak zapobieganie skutkom pandemii COVID-19 i ochrona zewnętrznych granic UE" - poinformowano. Jak zaznaczono, spotkanie będzie również okazją do odnotowania problematycznych kwestii we wzajemnych relacjach.

Premier Morawiecki i kanclerz Niemiec poruszą też podczas spotkania kwestię polityki klimatycznej UE; rozmowa ma także dotyczyć kwestii wschodnich w kontekście ostatnich wizyt kanclerz Merkel w Moskwie i w Kijowie.

Merkel odchodzi po 16 latach rządów

"Szefowa niemieckiego rządu po 16 latach odchodzi ze stanowiska i z polityki. Nie będzie kandydować w wyborach 26 września. Angela Merkel jest ósmym z kolei kanclerzem RFN. Urząd objęła w 2005 r. po socjaldemokracie Gerhardzie Schroederze. Od 2000 r. do 2018 r. była liderem CDU. Wizytę Kanclerz Merkel można odczytywać jako wpisującą się w szereg podróży pożegnalnych w kluczowych dla Berlina stolicach. Dotychczas odwiedziła Londyn, Waszyngton, Moskwę, Kijów. W planach jest Izrael i Paryż" - czytamy w komunikacie CIR.