Kanclerz Niemiec Angela Merkel złożyła w sobotę pożegnalną wizytę w Warszawie, gdzie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Po wyborach w Niemczech Merkel kończy bowiem urzędowanie.

Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego, Andrzej Duda i jego kancelaria popełnili w tej sprawie duży błąd. – To była wizyta pożegnalna, kurtuazyjna. Jednak Merkel wybrała kraje, wobec których Niemcy mają jakieś interesy lub zobowiązania. USA, Rosja, Izrael, Francja i Polska. Byliśmy na krótkiej liście – mówił w TOK FM były prezydent.

Jak dodał, w związku z tym Andrzej Duda powinien spotkać się z ustępującą kanclerz Niemiec. – Należało ją przyjąć, nawet jak są między nami różnice. Dalekowzroczna dyplomacja każe pewne gesty czynić. To się niedobrze na nas odbije i świadczy o małostkowości czy wręcz głupocie – ocenił. Przypomniał, że 16 lat temu to on witał kanclerz Niemiec w pałacu Prezydenckim, gdy ta rozpoczynała swoje rządy. – Przez te lata Angela Merkel była bardzo fair w relacjach z Polską – podkreślił Kwaśniewski.